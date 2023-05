Bonus occhiali 2023: collegati alla piattaforma web e richiedi il voucher o il rimborso da 50 euro

Buone notizie per il bonus occhiali da vista 2023. È il portale Ipsoa a darne la notizia ufficiale ma non solo. Dal 5 maggio 2023 sono iniziate le domande per accedere al bonus, un incentivo che consente di ottenere un rimborso parziale o totale delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi per la vista. Ecco i particolari di seguito.

Bonus occhiali da vista 2023

A partire dal 5 maggio 2023, sarà possibile presentare le richieste per accedere al bonus occhiali da vista. Questo incentivo, introdotto di recente, permette di ottenere un rimborso parziale o totale delle spese sostenute per l’acquisto di:

occhiali da vista;

lenti a contatto;

altri dispositivi medici per la vista.

Quanto scade il bonus occhiali 2023?

Per poter accedere al bonus occhiali 2023, è opportuno presentare la domanda entro la scadenza del 30 settembre 2023.

Come presentare la domanda del bonus vista 2023?

Per presentare la domanda, è necessario avere a disposizione la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi per la vista. Poi, è importante verificare i requisiti necessari per poter accedere al bonus vista e assicurarsi di rispettare tutte le scadenze previste. La domanda del bonus vista 2023 è molto semplice da inviare: basta collegarsi al sito www.bonusvista.it e, esclusivamente in via telematica, compilare il modulo tramite Spid di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)

Bonus occhiali da vista 2023: per chi?

Il bonus vista è destinato a coloro che hanno speso una cifra minima per l’acquisto di dispositivi per la vista, le domande si invianp dal 5 maggio al 3 luglio 2023. Il bonus occhiali o bonus Vista 2023 è il contributo di 50 euro erogato in favore dei componenti di nuclei familiari con Isee fino a 10.000 euro che abbiano acquistato dal 1 gennaio 2021 al 4 maggio 2023 o acquisteranno dal 5 maggio al 31 dicembre 2023 occhiali da vista o lenti a contatto correttive. In caso di acquisto già fatto, viene erogato mediante rimborso.

Per gli esercenti che vogliono aderire all’iniziativa, basta iscriversi alla piattaforma (www.bonusvista.it)