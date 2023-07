Bonus registratori di cassa: cos’è, come richiederlo e la lotteria degli scontrini

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per beneficiare nel 2023 del bonus registratori di cassa, il credito d’imposta sull’aggiornamento dei registratori.

Bonus registratori di cassa: cos’è?

Il bonus registratori di cassa è per tutti gli operatori che abbiano deciso di adeguare i dispositivi telematici con i quali memorizzano e trasmettono al Fisco i dati delle attività economiche giornaliere. La misura prevede un bonus pari al totale della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico. L’agevolazione è per tutti quegli esercenti che adeguino le proprie casse alle disposizioni stabilite dal Dl. 36/2022. Si tratta di un credito di imposta con cui lo Stato vuol combattere l’evasione. Gli esercenti interessati hanno tempo fino al 2 ottobre 2023 per adeguare il proprio registratore di cassa ai requisiti necessari a prender parte alla lotteria degli scontrini.

Chi volesse ricevere il bonus del 100% fino a un massimo di 50 euro può ottenerlo in compensazione tramite F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.

Bonus registratori di cassa: la lotteria degli scontrini

Il credito d’imposta è rivolta agli esercenti che aggiornino le proprie casse per adeguarle alla nuova modalità della lotteria degli scontrini. Da quest’anno lo Stato promuove un concorso a premi per combattere l’evasione fiscale. Il governo propone un’estrazione istantanea, oltre a quella in differita, che permetterà di partecipare con il QR code riportato sullo scontrino di acquisto. Per produrre i codici bidimensionale servono i nuovi modelli dei registratori telematici e dei ServerRT che permettono al cliente di sapere subito se ha vinto, trasmettendo contemporaneamente all’Agenzia delle Entrate diversi dati.

Per partecipare alla lotteria basta mostrare all’esercente il proprio codice al momento di ogni acquisto effettuato senza contanti, tramite carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento. Lo scontrino elettronico emesso regala al cliente un biglietto virtuale valido per l’estrazione per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Se l’importo speso è superiore a 1 euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

I premi della lotteria

Le estrazioni della lotteria degli scontrini si effettuano ogni settimana. In palio ci sono 15 premi da 25.000 euro per acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per esercenti. A questi si aggiungono 10 premi mensili da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. Le estrazioni settimanali ci sono ogni giovedì fino alle ore 23:59. Le estrazioni mensili ci sono invece ogni secondo giovedì del mese.