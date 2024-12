Bonus revisione auto: ecco il nuovo contributo

Novità in arrivo per il bonus revisione auto. Infatti, è stato approvato il decreto fiscale legato alla Manovra 2025 che prevede la riattivazione del bonus veicoli sicuri, che prevede un contributo per la revisione dell’auto entro la fine del 2024.

Questa misura nasce con l’obiettivo di compensare i forti aumenti dei costi della revisione dell’auto avvenuti negli ultimi anni. In sostanza, potranno accedere al bonus coloro che entro il 31 dicembre 2024 sottoporranno il proprio veicolo alla revisione obbligatoria prevista espressamente dal Codice della Strada.

I requisiti per poter richiedere il bonus revisione auto

Per poter beneficiare del bonus veicoli sicuri, la revisione del mezzo deve essere effettuata presso una delle officine autorizzate. Quando parliamo di officine autorizzate ci riferiamo a quelle che sono in possesso dei requisiti tecnico professionale.

Le aziende dovranno dunque essere iscritte al Registro delle Imprese esercenti attività di autoriparazione. Inoltre, è possibile che le revisioni siano effettuate da società consortili e/o consorzi, anche in forma di cooperativa.

Come richiedere il bonus revisione auto

Per poter richiedere il bonus revisione auto occorre seguire la procedura online, presentando quindi la domanda attraverso la piattaforma dedicata al Bonus Veicoli Sicuri, sul sito bonusveicolisicuri.it

Come abbiamo anticipato in precedenza, la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Allo stato attuale non sappiamo che il bonus revisione auto verrà prorogato anche per il 2025 o no.

Per il contributo sono stati stanziati 1,5 milioni di euro.