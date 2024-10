Bonus ristrutturazione: dal 2025 potrebbe restare al 50% ma solo sulla prima casa

Dal 1° gennaio 2025 il settore delle agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione, subirà delle modifiche estremamente importanti. La novità più rilevante riguarda la riduzione della percentuale della detrazione che scenderà dal 50% al 36%. Da non escludere anche una revisione dei requisiti per potervi accedere.

Come cambia il bonus ristrutturazione nel 2025

Dunque, salvo proroghe, dal 2025 la percentuale di detrazione legata al bonus ristrutturazione sarà ridotta dall’attuale 50% al 36%. Ma non è tutto, le modifiche non riguardano solamente la percentuale, ma anche i limiti di spesa detraibile.

- Advertisement -

Infatti, se fino al 2024 il limite era fissato a 96.000 euro per ogni singola unità abitativa, dal 2025 si abbasserà a 48.000 euro. Si tratta di modifiche che potrebbero avere un impatto significativo, scoraggiando anche investitori e operatori del settore.

Bonus ristrutturazione 2025 solo sulla prima casa?

Allo stato attuale, il bonus ristrutturazione è accessibile per qualunque tipologia di immobile, senza alcuna distinzione tra prima o seconda casa. Non esiste nemmeno la distinzione tra categorie catastali, dunque il bonus ad oggi è accessibile anche per le abitazioni di lusso.

- Advertisement -

Dal 2025, però, le regole potrebbero cambiare. Infatti il governo sembra orientato a voler confermare l’attuale bonus ristrutturazione al 50% anche per il 2025, ma solo per le prime case. Escluse dunque le seconde case e anche gli immobili locati, tagliando dunque fuori una grossa platea di coloro i quali possono beneficiare ancora del bonus fino ad oggi.

Questo piano rientra in un’ampia stretta che si intende mettere sui vari bonus edilizi. Naturalmente non è da escludere che possano esseri variazioni significative inserite nella Legge di Bilancio, con l’obiettivo di incentivare il più possibile gli interventi di maggiore impatto energetico, anche per andare incontro a quanto richiesto dalla direttiva casa green.