Bonus rosa 2025: ecco come ottenerlo

Il bonus rosa 2025 è un incentivo economico destinato esclusivamente alle donne disoccupate. Si tratta di un contributo molto importante per far fronte alle spese quotidiane. Ovviamente parliamo di un bonus diverso rispetto al bonus mamme, il quale viene concesso alle donne in stato di gravidanza, alle neo-mamme e alle mamme affidatarie o adottive.

I requisiti per ottenere il bonus rosa 2025

Il contributo economico viene riconosciuto alle donne che hanno un reddito annuo complessivo non superiore a 28.400,51 euro. In sostanza si tratta di un assegno che viene erogato su base mensile, almeno fino a quando la donna che ne beneficia non trova una nuova occupazione.

Un contributo, dunque, molto importante e accolto in maniera estremamente positiva da più parti in quanto è utile ad affrontare le tante spese quotidiane che, unite all’aumento del costo della vita, stanno mettendo in difficoltà sempre più persone.

A quanto ammonta il bonus rosa 2025

Il bonus rosa 2025 viene erogato in base al proprio reddito, ovvero:

Bonus mensile pari a 800 euro per redditi fino a 15.000 euro

Bonus mensile di 700 euro per redditi fino a 40.000 euro

L’importo dell’assegno mensile previsto dal bonus rosa verrà ridotto a seconda del reddito della persona che ne fa richiesta, fino a una soglia massima di 80.000 euro di reddito annuo.