Bonus Sar: 1.000 euro per i disoccupati. Chi sono i beneficiari? Come richiederlo

Anche nel 2025 è disponibile il Bonus Sar, ovvero il sostegno al reddito. Parliamo di un’indennità economica una tantum che può arrivare fino a 1.000 euro lordi, riservata esclusivamente ai disoccupati che hanno da poco concluso contratti in somministrazione.

A chi spetta il bonus Sar?

Il bonus Sar può essere richiesto sia da chi ha avuto un contratto a tempo indeterminato che indeterminato. Inoltre, valgono anche i contratti di apprendistato. Ci sono però delle limitazioni, ovvero bisogna essere disoccupati da almeno 45 giorni e, in alternativa:

- Advertisement -

Avere maturato almeno 110 giorni di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi

Aver maturato almeno 90 giorni di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi

Aver concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro come da articolo 25 del Ccnl delle Agenzie per il lavoro

L’importo erogato varia a seconda dei requisiti maturati: vengono riconosciuti 780 euro a chi ha lavorato 90 giorni negli ultimi 12 mesi, mentre negli altri due casi l’importo sale a 1.000 euro. Naturalmente le cifre sono lorde.

Come richiedere il bonus Sar

Il bonus Sar può essere richiesto dal diretto interessato tramite una domanda online da effettuare sul sito Formatemp. In alternativa è possibile rivolgersi all’intermediazione di uno sportello sindacale Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp.

- Advertisement -

Attenzione, la richiesta deve essere inviata tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. Quando il richiedente è disoccupato da almeno 45 giorni, deve attendere come minimo 60 giorni prima di poter presentare la domanda di sostegno al reddito. A partire da quel momento ha a disposizione altri 69 giorni per l’invio della domanda.