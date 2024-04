Bonus SaR 2024: ecco come richiederlo

Chi è disoccupato e, in precedenza, è stato assunto con contratto di somministrazione determinato o indeterminato, ha diritto al bonus SaR, ovvero il Sostegno al Reddito. L’importo può variare dai 1.000 ai 780 euro, a seconda di alcune specifiche condizioni.

Chi può richiedere il bonus SaR?

Il bonus SaR può essere richiesto da chi è disoccupato da almeno 45 giorni e ha maturato un minimo di 110 giorni lavorativi negli ultimi 12 mesi. Inoltre, il bonus può essere richiesto anche da chi è disoccupato da almeno 45 giorni e ha concluso la procedura MOL, ovvero Mancanza di Occasioni di Lavoro.

Infine, può essere richiesto da chi è disoccupato da almeno 45 giorni e ha maturato 90 giorni di lavoro o 360 ore di lavoro in caso di part-time o contratto MOG, sempre comunque nell’arco degli ultimi 12 mesi.

A quanto ammonta il bonus SaR?

L’importo del bonus SaR sarà pari a 1.000 euro, al lordo delle imposte, per coloro che rientrano nella prima e seconda casistica. Mentre per l’ultima categoria, l’importo scende a 780 euro, ovviamente sempre al loro delle imposte.

Ricordiamo inoltre che il bonus può essere percepito due volte ad una condizione: i giorni già conteggiati per una precedente domanda non rientrano in quelle successive.

Quando richiedere il bonus SaR?

Prima di poter procedere con la richiesta per ottenere il bonus SaR, è necessario che siano passati 60 giorni dalla maturazione del requisito dei 45 giorni di disoccupazione. Da quel momento si hanno a disposizione 68 giorni per inoltrare la richiesta.