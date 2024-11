Bonus scuola: 500 euro per corsi extra e 1.500 euro per gli studenti delle paritarie

Viene proposta, attraverso un emendamento, l’introduzione di un contributo di 500 euro l’anno per ciascun figlio a carico fino ai 14 anni di età, destinato al rimborso delle spese relative a servizi extra scolastici di sostegno all’apprendimento per corsi di lingua, percorsi didattici, culturali o turistici o di educazione musicale o sport.

Come potrebbe funzionare il bonus da 500 euro

Abbiamo detto dunque che attualmente il bonus da 500 euro è una proposta, dunque non vi è ancora nulla di ufficiale. Ad ogni modo, per ottenere l’eventuale contributo il genitore dovrà avere un Isee inferiore ai 35.000 euro e sarà erogato come rimborso delle spese sostenute per ciascuno dei figli minori.

Il contributo sarebbe cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per altre spese.

Per poter finanziare il contributo, si sta pensando alla creazione di un fondo dote famiglia per un valore complessivo che potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

1.500 euro a studente in scuole paritarie

Un’altra proposta estremamente interessante prevede che, a partire dal 2025, alle famiglie che hanno un reddito Isee fino a 40.000 euro possa essere riconosciuto un voucher. Questo voucher sarebbe spendibile unicamente presso una scuola paritaria per un importo annuale massimo di 1.500 euro per ogni studente.

Anche in questo caso si stanno facendo i conti per capire quanto effettivamente occorre per poter finanziare tale misura e in questo senso si parla di circa 65 milioni di euro. Servirà un decreto del Ministero dell’Istruzione per attuare la misura.