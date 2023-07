Bonus sociale 2023: cos’è e come richiederlo

Il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2023 sarà dedicato al bonus sociale 2023, per lo sconto sulle fatture di luce e gas.

Bonus sociale 2023: chi può richiederlo?

Il bonus sociale 2023 è una misura erogabile secondo gli importi fissati dall’ARERA, con la delibera del 28 giugno, e calcolati in base alla condizione del nucleo familiare di riferimento.

Per ottenere lo sconto sulle fatture di luce e gas non serve fare domanda, ma presentare il modello ISEE, utile per il calcolo delle somme riconosciute. Si tratta di un bonus sulle bollette di luce e gas che è stato confermato per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2023. La somma arriverà fino a 200 euro circa per le bollette dell’elettricità e fino a circa 170 euro per quel che riguarda le bollette del gas. A determinare l’importo spettante agli aventi diritto sarà l’ISEE. La composizione del proprio nucleo familiare, secondo le specifiche fornite dall’Autorità, sarà uno dei requisiti per ottenere il bonus. Hanno infatti diritto al bonus sociale nel 2023 soli i contribuenti con ISEE fino a 15.000 euro.

Bonus sociale 2023: come ottenerlo

Il decreto legge n. 79/2023 il Governo ha confermato il potenziamento degli sconti su luce e gas per il terzo trimestre dell’anno. Nessuna modifica in merito alle modalità di accesso, che non è necessaria. Non serve presentarla, ma al contrario sarà l’ARERA a individuare in autonomia i beneficiari del bonus sociale. Ad aver diritto al bonus sociale nel 2023 sono i contribuenti con ISEE fino a 15.000 euro.

L’Autorità seleziona i contribuenti titolari di ISEE di valore fino a 15.000 euro (30.000 euro in caso di almeno 4 figli a carico) o titolari di reddito o pensione di cittadinanza. L’accesso al bonus sociale è perciò subordinato alla presentazione del modello ISEE, sia per individuare se si rientra nella platea dei beneficiari che per l’applicazione dello sconto spettante. L’ARERA riconosce il bonus in automatico sulla base dei dati condivisi dall’INPS. Il bonus sarà riconosciuto sulle fatture relative ai consumi che vanno dal 1° luglio sino al 30 settembre.

L’indicatore relativo al nucleo familiare

Il limite ISEE è fissato a 15.000 euro, eppure l’ultima Legge di Bilancio ha previsto una differenziazione sulla base del valore dell’Indicatore relativo al nucleo familiare. All’ARERA è affidato il compito di parametrare il bonus sociale in base all’ISEE del nucleo familiare. Per il terzo trimestre 2023, ad aver diritto allo sconto in misura piena saranno solo coloro che non supereranno la soglia di 9.530 euro. Superato questo importo, fino al limite massimo di 15.000 euro, il bonus in bolletta sarà ridotto all’80% del valore ordinario. A beneficiare dell’importo più elevato saranno le famiglie con oltre 4 componenti. Il valore dello sconto in bolletta è di 167,90 euro, al quale va ad aggiungersi l’importo aggiuntivo di 24,84 euro.