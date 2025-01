Bonus sociali bollette 2025: ecco i requisiti

Le agevolazioni per ridurre le spese legate alle bollette, meglio note come bonus sociali, sono destinate alle famiglie in difficoltà economica e fisica e tornano ad essere attive con i requisiti previsti negli scorsi anni. Ricordiamo che lo scorso anno erano di fatto state depotenziate. Valgono per dodici mesi e includono sconti per luce, gas e acqua.

Ecco i requisiti

Per poter accedere alle agevolazioni, occorre rispettare determinati requisiti economici che vengono calcolati tramite il calcolo dell’Isee. Come riporta il sito ufficiale di Arera, ovvero l’autorità per l’energia, il cittadino ha diritto ad ottenere il bonus in presenza dei seguenti requisiti:

Isee non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo tre figli a carico

Isee non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico

Il valore dei bonus

I bonus sociali per le forniture elettriche sono determinati in base alla composizione del nucleo familiare, oltre che al livello di disagio economico. Gli importi previsti sono i seguenti:

113,46 euro all’anno per famiglie con 1-2 componenti

146,40 euro per famiglie con 3 componenti

161,04 euro per famiglie con 4 o più componenti

Il bonus per il gas, invece, viene confermato dall’Autorità e varia di mese in mese. Lo sconto applicato è diverso a seconda della stagione in cui viene riconosciuto. Dunque, è più alto durante i mesi invernali e più basso in quelli estivi.

Infine, il bonus sociale acqua, garantisce uno sconto pari a 50 litri, abitante, giorno. Per esempio, sono scontati 200 litri ogni giorno. Il valore del bonus non vale per tutti gli utenti e cambia in base all’area geografica.