Bonus sponsorizzazioni sportive 2024: si avvicina la scadenza

Siamo ormai prossimi alla scadenza per richiedere il bonus sponsorizzazioni sportive 2024. Il termine ultimo è fissato per il 15 novembre. Ricordiamo che originariamente la prima scadenza era stata fissata per lo scorso 10 agosto, ma con il decreto Omnibus di quest’estate il termine è stato prorogato, come detto, al 15 novembre.

Chi può richiedere il bonus sponsorizzazioni 2024

Possono beneficiare del bonus sponsorizzazioni 2024, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti di tipo non commerciale che hanno effettuato investimenti in campagne di pubblicità per leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, oppure per società professionistiche sportive e associazioni sportive dilettantistiche.

- Advertisement -

Il requisito fondamentale è che le società sportive professionistiche e le società e associazioni sportive dilettantistiche, svolgano attività sportiva giovanile. Tale requisito deve anche essere certificato.

Inoltre, gli investimenti in pubblicità e sponsorizzazioni devono aver raggiunto un importo totale non inferiore a 10.000 euro.

- Advertisement -

Come utilizzare il bonus sponsorizzazioni sportive 2024

Una volta ricevuto il bonus, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24. Le domande devono essere inviate al Dipartimento per lo Sport e la procedura sarà molto probabilmente uguale a quella attualmente indicata nell’apposita guida operativa

Infine, è molto importante sottolineare che sono previste alcune esclusioni dall’accesso al bonus sponsorizzazioni sportive 2024. Infatti, ad esempio non potranno accedervi i soggetti che pur avendo tutti i requisiti previsti dalla legge rientrano nel regime forfettario.

- Advertisement -

Le risorse per il credito d’imposta pari al 50% sono piuttosto limitate e da agosto ad oggi ammontano a sette milioni di euro.