Bonus sport 2024: ecco la guida definitiva

Roma Capitale ha previsto, anche per il 2025, dei voucher sportivi riservati a persone disabili e ragazzi e ragazze tra i 5 e i 16 anni, a patto ovviamente di rispettare i requisiti richiesti.

Il bonus è pari a 500 euro e può essere richiesto entro il 14 novembre 2024. Lo stanziamento complessivo ammonta a un milione e mezzo di euro.

Cos’è il bonus sport

Sul sito ufficiale del Comune di Roma Capitale, è stato pubblicato l’avvisto per il riconoscimento di voucher sportivi a favore di persone con disabilità e ragazzi e ragazze tra i 5 e i 16 anni.

È previsto un limite dell’Iseo di 40.000 euro e il voucher è utilizzabile sia nelle strutture private che nelle strutture pubbliche.

Come detto, l’importo massimo dei voucher ammonta a 500 euro e lo stanziamento complessivo per tale iniziativa è di un milione e mezzo di euro. Per conoscere le strutture sportive che aderiscono al voucher, basta consultare gli elenchi che sono stati pubblicati insieme all’avviso. Nello stesso avviso, poi, è possibile trovare la guida con le istruzioni per fare domanda.

I requisiti per il bonus sport

Possono accedere al bonus sporto due categorie di soggetti, ovvero:

Le persone con disabilità, che sono residenti nel comune di Roma e sono in possesso di certificazione in corso di validità attestante la disabilità

Ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 e i 16 anni, residenti a Roma e che appartengono a famiglie o nuclei conviventi che hanno un reddito Isee in corso di validità non superiore a 40.000 euro

La domanda per ottenere il voucher deve essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma telematica presente sul sito del comune di Roma Capitale.

Le richieste sono aperte dal 23 ottobre e possono essere inviate entro e non oltre le ore 17 del 14 novembre 2024.