Bonus Tari: arriva un bonus di 32 euro. Ecco per chi

Esiste la possibilità di ottenere un bonus Tari, di importo pari a 32 euro, per i cittadini e cittadine che effettuano pagamenti regolari. Ricordiamo che la Tari è la tassa sui rifiuti e viene gestita a livello locale. I Comuni, però, hanno un margine di manovra per stabilire le tariffe della Tari e tra tutte le iniziative disponibili c’è la possibilità di ottenere uno sconto pari a 32 euro che, in questo caso, viene fissato dal Comune di Napoli.

Ecco chi può ottenere il bonus da 32 euro

Il Comune di Napoli ha storicamente delle difficoltà a riscuotere la Tari e per ovviare a questo problema il Comune sta pensando a un sistema che possa in qualche modo premiare i cittadini virtuosi. A questi ultimi, infatti, viene riconosciuto per la prima volta un bonus pari a 32 euro, uno sconto sul totale da pagare.

Da sottolineare che i comuni hanno l’obbligo di riscuotere, entro la fine di dicembre, la Tari dovuta.

Perchè è stato istituito il bonus da 32 euro

Come comunicato ufficialmente dal Comune di Napoli, lo sconto di 32 euro è stato pensato per aiutare le famiglie che hanno avuto difficoltà legate ai rincari sulla Tari. Possiamo definire il bonus da 32 euro come una sorta di incentivo che dimostra che se tutti pagano la Tari la tassa diventerà più bassa per tutti.

Una soluzione dunque innovativa e particolarmente utile, che potrebbe essere utilizzata anche da altri comuni in quanto non è raro che si abbia difficoltà a incassare la Tari.