Bonus telefono 2023: cos’è, a chi spetta e come si ottiene

Il bonus telefono fa parte dei bonus sociali dedicati alle famiglie in difficoltà. Si tratta di un altro aiuto per superare il caro bollette, ovvero l’aumento delle utenze domestiche dovute a crisi e inflazioni. Il bonus telefono 2023, nello specifico, è un’agevolazione economica che permette di ottenere una linea telefonica con internet a prezzo ridotto.

Il telefono e la connessione ad Internet oggi sono fondamentali. Non solo per poter tenere i contatti con famigliari o amici, ma anche per lo sviluppo professionale, economico e sociale. Telefonia e navigazione Internet, insomma, rientrano tra i servizi e i beni immateriali essenziali. Il bonus telefono è collegato ad AGCom e all’operatore Tim che offre, per legge, il “servizio universale”.

Bonus telefono: cosa prevede e come richiederlo

Il bonus telefono 2023 prevede uno sconto del 50% sul canone telefonico. l’agevolazione abbassa il costo della bolletta portandola a 9,50 euro mensili. In più offre trenta minuti al mese di telefonate gratuite verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili.

Per richiederlo bisogna compilare questo modulo, inviarlo tramite fax dovete inviarlo al numero verde 800.000.314. Oppure potete inviarlo con una raccomandata all’indirizzo Tim Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma).

Al modulo vanno allegati questi due documenti:

fotocopia attestato Isee in corso di validità;

fotocopia del documento di identità del titolare del contratto della linea telefonica.

Chi può richiederlo e ulteriori informazioni

Il bonus telefono 2023 è un’agevolazione per famiglie in difficoltà economiche. Quindi, può essere richiesto da chi ha l’ISEE in corso di validità inferiore a 8.112.23 euro. E a chi ha un contratto di telefonia fissa con l’operatore Tim.

Il Bonus dura un anno, la scadenza coincide con quella dell’attestato Isee in corso di validità, quindi fino al 31 dicembre 2023. È importante riuscire a consegnare il nuovo ISEE entro la fine dell’anno, ovvero entro la fine del 31 dicembre 2023. L’agevolazione non ha rinnovo automatico come avviene per luce, gas e acqua ma prevede la compilazione del modulo che abbiamo indicato prima per la richiesta del beneficio. Dentro troverete l’opzione “rinnovo”.

Fonte: Tim.it