Bonus tende da sole 2024: ecco come richiederlo

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile richiedere il bonus tende da sole 2024, una detrazione pari al 50% sull’acquisto di tende, gazebo e pergole che schermino i raggi solari e riducono il riscaldamento di casa, andando quindi a contenere i costi legati alle bollette.

Il bonus tende da sole 2024 rientra tra gli Ecobonus e può raggiungere un importo pari ad un massimo di 30.000 euro, anche se naturalmente i prodotti acquistati devono rispettare determinati requisiti.

Cos’è il bonus tende 2024

Il bonus tende 2024 è un’agevolazione fiscale prevista per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico. Si tratta di un bonus relativo all’acquisto e l’installazione di schermature solari che devono proteggere la casa dai raggi del sole, agevolando il risparmio energetico.

Chi può richiedere il bonus tende 2024

Possono accedere alla detrazione fiscale i contribuenti che risultano essere proprietari di singole unità residenziali, compresi i familiari come il coniuge e i parenti entro il terzo grado. Dunque, i richiedenti devono godere di un diritto reale e devono aver sostenuto fino al 31 dicembre 2024 le spese per la riqualificazione energetica.

Hanno diritto al bonus coloro che acquistano e installano tende solari, schermature solari, tapparelle o altre coperture fisse interne o esterne. Attenzione però, viene precisato che tende, gazebo e pergole devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili o smontabili.

A quanto ammonta il bonus tende 2024

L’agevolazione, come detto, consiste in una detrazione fiscale pari al 50% delle spese totali che sono state sostenute per unità immobiliare, fino ad un massimo di spesa di 60.000 euro.

In sostanza, la somma detraibile può arrivare ad un massimo di 30.000 euro, ovvero il 50% di 60.000.