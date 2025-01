Bonus tinteggiatura 2025: ecco come funziona

Tra le agevolazioni che riguardano la casa, c’è il bonus tinteggiatura 2025. Negli ultimi anni questi bonus è stato oggetto di importanti modifiche, ma resta comunque un incentivo che offre numerosi vantaggi che permettono di risparmiare sui costi legati alla tinteggiatura.

In questo articolo andiamo a scoprire come funziona il bonus tinteggiatura 2025, quali sono i requisiti e come richiederlo.

Come funziona il bonus tinteggiatura 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, il bonus tinteggiatura 2025 è incluso nel bonus ristrutturazione. Però, rispetto al passato, sono state riviste alcune condizioni, ovvero:

L’aliquota viene ridotta al 36%, rispetto al 50% valido fino al 31 dicembre 2024

Il tetto massimo di spesa scende a 48.000 euro, rispetto ai 96.000 euro in vigore fino al 31 dicembre 2024

Il rimborso avviene tramite la dichiarazione dei redditi, ripartito in dieci rate annuali di pari importo

Come richiedere il bonus tinteggiatura 2025

Per poter richiedere il bonus tinteggiatura 2025, occorre rispettare alcuni requisiti, ovvero:

