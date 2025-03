Bonus tiroide 2025: come ottenerlo e chi ne ha diritto

L’INPS offre un assegno mensile per chi si trova a combattere con disturbi della tiroide. Si tratta di una misura che ha l’obiettivo di coprire le spese per le cure. Accedere al beneficio non è automatico, bisogna infatti passare attraverso la Commissione medica, che decreterà se il grado di invalidità raggiunge la soglia necessaria per incassare il contributo.

Come accedere al bonus tiroide 2025

L’assegno è riservato a chi si trova con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%. Per accedere al contributo deve essere diagnosticata una delle seguenti patologie:

- Advertisement -

Carcinoma tiroideo

Gozzo

Ipotiroidismo

Ipertiroidismo

L’assegno mensile non è uguale per tutti. Chi supera la soglia del 74% di invalidità parte da 286 euro, mentre chi arriva al 100% può toccare i 550 euro. Mentre per chi ha bisogno di assistenza costante, l’assegno sale fino a 520,29 euro.

Come richiedere il bonus tiroide

Come detto, per accedere al bonus bisogna passare attraverso la Commissione medica dell’INPS. Serve quindi una certificazione ufficiale che attesti una delle patologie tiroidee riconosciute. Alla visita bisogna arrivare con tutta la documentazione richiesta, ovvero:

- Advertisement -

Ecografia tiroidea per gozzo, ipotiroidismo e altre patologie

Esame Tsh

Documento d’identità valido

Tessera sanitaria

Certificato medico originale

Dopo la visita, l’INPS invierà il verdetto tramite posta o Pec. Il paziente riceverà due documenti: uno con tutti i dettagli clinici e l’altro con il giudizio finale sull’invalidità che darà quindi l’ok per l’assegno.