Bonus trasporti 2024: ecco come ottenere i 60 euro per gli abbonamenti mensili o annuali

Andare al lavoro, a scuola o all’università con mezzi pubblici o privati rappresenta un notevole onere finanziario per le famiglie durante tutto l’anno. Negli ultimi anni, lo Stato ha introdotto vari incentivi, tra cui i bonus trasporti, per alleviare questo peso. Nel 2024, grazie alla Legge di Bilancio, il bonus trasporti è stato rafforzato con ulteriori 35 milioni di euro di finanziamenti. Questi fondi offrono ai lavoratori e agli studenti un voucher del valore di 60 euro per coprire i costi dei biglietti giornalieri, degli abbonamenti mensili e persino di una parte degli abbonamenti annuali. Sono idonei i beneficiari con un Isee inferiore o uguale a 20.000 euro. Esploriamo i dettagli in seguito.

Requisiti per il Bonus trasporto 2024

Il bonus trasporti del 2024 è stato prorogato con decisione dallo scorso anno fino al prossimo. Nell’ultimo Decreto Anticipi, il Governo ha confermato il finanziamento di 35 milioni di euro, da destinare tra il 2023 e il nuovo anno. Inoltre, il Decreto Energia del 2023 ha portato lo stanziamento di ulteriori fondi per promuovere la fornitura di nuovi incentivi all’acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici a livello locale e nazionale.

Il bonus trasporti 2024 spetta alle persone fisiche che nell’anno 2023, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF entro i 20.000 euro.

Ai beneficiari che hanno già attivi o sottoscriveranno abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il bonus è rivolto a studenti, lavoratori, pensionati, e in generale a tutti i cittadini che usufruiscono di tali servizi.

Come utilizzare il bonus trasporti 2024: ecco i link importanti

Il bonus sarà utilizzabile per per l’acquisto di un solo abbonamento annuale oppure mensile o relativo a più mensilità per servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il voucher ha valore di 60 euro, può essere richiesto tramite questa pagina web istituzionale. Per utilizzare lo sconto rivolgersi all’operatore di trasporto pubblico a cui ci rivolgiamo, ad esempio Atac, ATM Milano, eccetera. Ecco una pagina che contiene l’elenco completo degli operatori di Trasporto Pubblico locale con cui utilizzare il voucher da 60 euro, l’elenco verrà aggiornato il 1 gennaio 2024.

Fonte: https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/