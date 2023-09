Bonus università 2024: come funziona, quanto vale e dove fare la domanda

Il bonus università 2023-2024 rientra negli aiuti allo studio definiti no tax area, infatti prevede l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse, partendo da quella di iscrizione.

Viene erogato agli studenti meritevoli ma anche agli studenti con difficoltà economiche, nell’articolo vediamo i dettagli di questo ulteriore aiuto importanti per i giovani e le loro famiglie.

Che cos’è il bonus università e a chi spetta

Il bonus università viene riconosciuto sotto forma di sconto parziale o totale della tassa universitaria. Viene riconosciuto agli studenti appartenenti ad un nucleo famigliare sotto la soglia Isee non superiore a 22.000 o 30.000 euro annui. L’esonero totale è previsto dalla Legge di Stabilità 2017, voce Student Act, Decreto Mur 3 agosto 2021.

I requisiti oltre che economici possono essere di merito, sono importanti per gli studenti che decidono di cambiare ateneo. Le università possono definire con gli enti di diritto allo studio aiuti specifici per studenti meritevoli o appartenenti a categorie svantaggiate. Il modo migliore per informarsi sui bonus universitari è attraverso le segreterie.

Come funziona il bonus e come richiederlo

Il bonus è un esonero del contributo omnicomprensivo annuo, sconta la tassa che si versa ogni anno per l’iscrizione annuale. L’esonero a seconda dell’Isee può essere totale o parziale, ecco le percentuali di sconto applicate.

100% di sconto sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 22.000 euro annui;

80% di sconto sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra i 22.000 e i 24.000 euro;

50% di sconto sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra i 24.000 e i 26.000 euro;

25% di sconto sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra i 26.000 e i 28.000 euro;

10% di sconto sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra i 28.000 e i 30.000 euro.

Cosa con copre il bonus università