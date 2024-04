Bonus Università private: ecco come richiederlo

Il bonus Università private è una detrazione fiscale IRPEF relative alle spese sostenute per l’iscrizione alle università private. Si tratta di una misura introdotta dalla Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 che ha come obiettivo quello di favorire l’iscrizione alle Università private.

Chi può richiedere il bonus Università private?

Il bonus Università private è destinato a coloro i quali pagano le rette dell’Università e quindi genitori dello studente o lo studente stesso qualora questo non risultasse più a carico della famiglia.

Per poter accedere al bonus Università è necessario avere un reddito complessivo non superiore a 120.000 euro per ottenere la detrazione massima possibile, la quale invece si azzera in caso di reddito complessivo superiore a 240.000 euro.

A quanto ammonta il bonus Università private?

Ogni anno vengono definiti i massimali ed è necessario fare una distinzione per l’indirizzo di studio e ambito geografico nel quale si trova l’istituto. Gli importi vengono così suddivisi:

Per iscrizioni ai corsi di area medica, i massimali ammontano a 3.900 euro per il Nord Italia, 3.100 per il Centro e 2.900 per il Sud e le isole.

Per l’iscrizione ai corsi in area sanitari, i massimali sono di 3.900 euro per il Nord Italia, 2.900 per il Centro e 2.700 per il Sud e le isole.

Per l’iscrizione ai corsi in ambito tecnico scientifico, i massimali sono pari a 3.700 euro per il Nord Italia, 2.900 euro per il Centro e 2.600 per il Sud e le isole.

Per le iscrizioni ai corsi del settore dell’area umanistico sociale, i massimali sono di 3.200 euro per il Nord Italia, 2.800 euro per il Centro e 2.500 euro per il Sud e le isole.

Infine, per quanto riguarda l’iscrizione ai corsi di dottorato, specializzazione e master di primo e secondo livello, non esiste alcuna distinzione in merito al settore scientifico disciplinare, ma solo per ambito geografico. Ovvero: 3.900 euro per il Nord Italia, 3.100 per il Centro e 2.900 per il Sud e le isole.