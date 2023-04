Bonus vacanze 2023: chi può chiederlo e come spenderlo

L’Inps lancia il bonus vacanze 2023 “Estate INPSieme Senior”, un bando di concorso che offre a circa 4mila pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventi, la possibilità di ricorrere a soggiorni estivi.

Bonus vacanze 2023: chi può richiederlo?

L’importo massimo del bonus vacanze 2023 che offre un soggiorno in Italia (durata pari a 8 giorni e 7 notti) è di 800 euro. Per periodi di tempo più lunghi (che arrivano sino a 15 giorni) il bonus può salire sino a 1.400 euro. Il contributo ha cadenza annuale ed è rivolto a specifiche categorie di pensionati. Può essere usato nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. L’ultimo giorno disponibile per fruire del bonus è il 1° novembre 2023. Possono partecipare al bando quei pensionati a carico della Gestione Dipendenti Pubblici e coloro che abbiano aderito alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il bonus copre il costo di un pacchetto turistico per un soggiorno in Italia, organizzato da soggetti terzi che operano nel settore turistico e che il richiedente potrà scegliere.

Come fare domanda

La domanda viene presentata solo per via telematica. Per inoltrarla bisogna digitare nel motore di ricerca del portale www.inps.it la dicitura “Estate INPSieme Senior”. Poi occorre selezionare la scheda informativa “Invio documentazione welfare – bandi Itaca, Collegi Universitari, Estate INPSieme Senior”. A questo punto è sufficiente cliccare su “approfondisci” e poi su “Utilizza il servizio”. Il termine ultimo per la domanda è il 17 aprile 2023. Le graduatorie usciranno il 18 maggio 2023. Il richiedente ha tempo di accettare sino al 7 giugno 2023.