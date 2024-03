Bonus zanzariere 2024: ecco come ottenerlo e quali sono i requisiti da rispettare

Anche per quest’anno il bonus zanzariere è disponibile e può essere richiesto a patto di rispettare determinati requisiti. Si tratta di una detrazione legata all’acquisto e installazione di zanzariere per l’efficientamento energetico del proprio immobile.

Il bonus zanzariere consiste in una detrazione IRPEF del 50% e rientrano le spese sostenute per acquistare e installare le zanzariere. La soglia massima è di 60.000 euro per ogni abitazione.

- Advertisement -

Bonus zanzariere 2024: ecco quali sono i requisiti

Le zanzariere tradizionali non rientrano nel bonus, infatti per poter usufruire della detrazione pari al 50% è necessario che le zanzariere facciano anche da schermatura solare. Ci sono poi altre caratteristiche fondamentali, ovvero il fatto che siano fissate in maniera stabile, inoltre devono essere regolabili, devono proteggere una superficie vetrata e, infine, devono essere dotate del marchio CE.

Per poter rispettare il principio di schermatura solare, le zanzariere devono rientrare nei parametri del valore Gtot che rappresenta la capacità di schermatura solare delle zanzariere e deve essere uguale o inferiore a 0,35.

- Advertisement -

Come richiedere il bonus zanzariere 2024

Per poter accedere al bonus zanzariere è necessario inviare comunicazione all’Enea e l’invio andrà effettuato entro 90 giorni dal collaudo che può essere effettuato dall’impresa che ha svolto il lavoro.

Possono ottenere il bonus zanzariere 2024 le persone fisiche e giuridiche proprietarie di un immobile a qualunque titolo, ovvero proprietari, inquilini o condomini.