Brioche con nutella in friggitrice ad aria, la ricetta veloce

Queste piccole Brioche con Nutella in friggitrice ad aria, nemmeno a dirlo, daranno letteralmente dipendenza. Solitamente per questo tipo di cottura ad aria vi diremmo che “sono più leggere di quelle normali” ma in questo caso mentiremmo spudoratamente. Quindi, concedetevi uno stacco dalla dieta e non pensate alla linea e divorate questi dolci, visto che uno tirerà l’altro. Ringraziamo Silvia Ticchioni per averci suggerito questa preparazione sul nostro gruppo Facebook.

Se volete provare altro ecco come fare la torta di mela in friggitrice ad aria, la più buona al mondo.

Questa è una di quelle ricette veloci, in circa 2 ore otterrete 14 brioches extra golose che piaceranno a grandi e piccini. Ottime per la colazione della mattina, ma anche per la merenda a scuola dei vostri bimbi. Potete utilizzare al posto della nutella della marmellata fatta in casa.

Ingredienti 14 piccole brioches con Nutella in friggitrice ad aria

300 g di farina 00

7 g di lievito di birra secco

2 cucchiai di zucchero ( se vuoi l’impasto più dolce utilizza 4 cucchiai di zucchero )

150 ml di latte tiepido

Scorza di un’arancia grattugiata

1 uovo

30 g di burro fuso

Nutella q.b.

Procedimento

Per prima cosa, in una ciotola capiente, unite la farina setacciata con il lievito di birra secco e lo zucchero. Aggiungete poi il latte tiepido e mescolate per attivare il lievito, a questo punto aggiungete la scorza di arancia grattugiata e l’uovo leggermente sbattuto. Amalgamate bene tutti gli ingredienti con una spatola, fino a ottenere un composto omogeneo.

Aggiungete ora il burro fuso e lavorate ancora per alcuni minuti, fino a che l’impasto diverrà morbido e liscio. Coprite con un canovaccio e lasciate lievitare in un luogo tiepido per circa un’ora, fino a che non raddoppierà di volume.

Trascorso il tempo di lievitazione, stendete l’impasto con un mattarello su una superficie leggermente infarinata, formando un rettangolo di circa 1 cm di spessore. Tagliate poi dei rettangoli con un coltello o con il tagliapizza.

Adagiate i quadrati su una teglia rivestita di carta da forno e lasciate riposare per altri 30 minuti coperti con un canovaccio.

Cottura

Preriscaldate qualche minuto la friggitrice ad aria a 160 gradi. Nel frattempo spruzzate i quadrati con dell‘olio per friggitrice ad aria o EVO e adagiate delicatamente nella friggitrice.

Cuocete per circa 8-10 minuti, girando a metà cottura, fino a che non risulteranno dorati e croccanti. Una volta pronte, fate un buchetto al centro di ogni broche con uno stuzzicadenti e farcite con della Nutella.

Consigli

Servitele le brioche con Nutella ancora tiepide per apprezzarne tutto il loro sapore goloso.

Se le volete più dolci aggiungete invece di 2, quattro cucchiai di zucchero nell’impasto.

Un consiglio per una variante salata: sostituite lo zucchero con del sale e farcite le brioches con prosciutto cotto e formaggio, oppure con salmone affumicato e philadelphia.

