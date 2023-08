Buone notizie per i percettori del Reddito di Cittadinanza: in arrivo il bonus di agosto

L’INPS aveva previsto che per febbraio del 2023 avrebbe erogato a tutti gli aventi diritto il bonus di 150 euro pensato come indennità una tantum, nel mese di novembre 2022, di cui in molti avevano già usufruito. Ma come spesso succede, ci sono stati dei ritardi e molti cittadini, pur avendone il diritto, ancora non hanno ricevuto l’importo. I percettori del RDC avrebbero dovuto percepire il bonus in maniera automatica, senza alcun bisogno di richiesta formale.

Da febbraio 2023, i pagamenti sono slittati all’estate. I percettori di disoccupazione agricola, lo hanno ricevuto intorno al 5 giugno e sembra che entro il 31 Agosto anche i percettori del Reddito di Cittadinanza ne potranno usufruire.

Si ricorda che nel caso in cui all’interno del nucleo familiare siano presenti dei soggetti che avevano diritto al bonus e ne hanno già usufruito, non si vedrà la ricarica dell’importo di 150 sulla carta RDC. In ogni caso, si potrà controllare sul fascicolo previdenziale, se è previsto il pagamento per il mese di agosto.

Chi ne ha diritto e chi invece dovrà rinunciarvi

Agosto è l’ultima opportunità per ricevere il bonus 150 euro. Questo perché la nuova riforma dice che i percettori RDC con età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza disabilità e senza figli minori a carico avranno diritto a sole 7 mensilità del sostegno, superate le quali, il beneficio verrà revocato e non sono in pochi ad aver già ricevuto comunicazione di revoca via SMS. I termini si estendono fino al 31 dicembre 2023 per chi, nel suo nucleo familiare ha un disabile, un minore o un ultrasessantacinquenne.

Quindi se si è tra coloro che ancora non hanno ricevuto il bonus di € 150 ma ha ancora diritto a mensilità di RDC, ha ancora speranza di ricevere l’importo.

Probabili date di accredito

Secondo alcune fonti ufficiali 2 sarebbero le possibili date per l’accredito del bonus per tutti coloro che ancora non lo hanno ricevuto. Nello specifico si tratta del 15 agosto 2023 per tutti coloro che ricevono il pagamento per ala prima volta, ovvero si vedono accreditata la prima mensilità dopo il mese di stop.

La seconda data plausibile è quella del 27 agosto 2023 in cui avverranno le ordinarie ricariche dell’RDC per tutti coloro che ne hanno il diritto.