Buone regole per riciclare i vecchi cellulari e non danneggiare l’ambiente

La storia dei primi cellulari non è molto diversa da quella dei vecchi telefoni, poiché entrambi possono essere riproposti con abilità tecnica o, se funzionano ancora, utilizzati. Sapevi che con un paio di app e un vecchio telefono, puoi rendere più smart la tua casa? Ecco alcune informazioni per riciclare in maniera intelligente i vecchi cellulari.

Riciclo creativo dei cellulari: ecco in quanti modi puoi impiegarli

Se possiedi un telefono ancora funzionante ma in disuso, puoi trasformalo in qualcosa di utile per la casa e per la quotidianità, vediamo alcuni esempi.

Trasformarlo in sveglia da comodino.

Usarlo come lettore di musica per la macchina.

Convertirlo in telecamera di sorveglianza o baby monitor.

Utilizzarlo come telecomando universale per i tuoi dispositivi domestici.

Guardare le piattaforme di streaming.

Usarlo come GPS.

Creare una cornice digitale per le tue foto.

Il vecchio telefono, con l’aggiunta di app specifiche, può diventare qualcosa di completamente nuovo e utile!

Vendere, donare, gettare nella maniera giusta: le tre regole del perfetto riordino valgono anche per la tecnologia

Se il vecchio cellulare è ancora perfettamente funzionante e vuoi evitare che finisca nell’oblio, considera di venderlo attraverso siti o negozi specializzati in prodotti hi-tech di seconda mano. Prima di farlo, assicurati di cancellare in modo definitivo tutte le tue informazioni personali. Puoi rivolgerti anche agli esperti di rigenerazione telefonica.

Un telefono che funziona anche se vecchio è utile e molte associazioni potrebbero averne bisogno. Un esempio è la campagna “Cuore Phone” di Medici Senza Frontiere o la Campagna “JGI Italia” a sostegno dell’Istituto Jane Goodall Italia.

Smaltimento corretto dei cellulari danneggiati

Se il cellulare è rotto o completamente inutilizzabile, non gettarlo nella spazzatura. Questi rifiuti RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) devono essere portati presso centri di raccolta o isole ecologiche apposite. Trova i centri nella tua zona sul sito del Centro di Coordinamento RAEE.