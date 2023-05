Caffè che dura nel tempo: i segreti per conservarlo al meglio

Il caffè è una bevanda molto amata in tutto il mondo, soprattutto da noi italiani. Ma pochi sanno che conservarlo correttamente è un atto decisivo per preservare il suo aroma e il sapore intatto nel tempo. Infatti, molti di noi conservano il caffè in modo errato, anzi, sbagliano compromettendone la qualità.

Per conservare il caffè nel modo giusto e tenerlo buono più a lungo possibile, è importante usare una tipologia di contenitore adatto. Poi, il caffè deve essere conservato in luoghi specifici. Per di più, deve essere macinato nel momento giusto. Scopri come, dove e quando conservare il caffè.

Caffè dal sapore intenso: i segreti per conservarlo al meglio

Il modo più comune di conservare il caffè è tenerlo in una lattina o in un barattolo ermetico, ma questo non è sempre il modo ideale. Il motivo è che l’aria presente all’interno della lattina o del barattolo può ossidare i chicchi di caffè, rovinando il loro sapore e aroma.

La soluzione migliore per conservare il caffè in modo corretto è utilizzare un contenitore ermetico con valvola unidirezionale, chiamato anche sacchetto per caffè. Questo tipo di sacco è dotato di una valvola che consente all’aria di uscire, ma non di entrare, proteggendo così i chicchi di caffè dall’ossidazione.

Contenitore ermetico con valvola unidirezionale

Il contenitore ermetico impedisce la dispersione dell’aroma del caffè. La valvola integrata consente l’emissione all’esterno della CO2 generata durante il processo senza lasciare entrare aria o umidità. Ciò impedisce il processo di ossidazione di chicchi di caffè, caffè in polvere o tè.

Dove conservare il caffè

Conservare il caffè lontano da fonti di calore e umidità, come la luce del sole, il vapore acqueo e il calore della cucina: è questa la tipologia di luogo non ideale. Questi fattori possono influenzare negativamente la qualità del caffè, facendolo diventare meno fragrante e saporito. Per cui, è bene conservare il caffè a temperatura ambiente e non calda.

E poi…ecco quando macinare il caffè per conservarlo

È consigliabile macinare il caffè solo al momento dell’uso, in modo da garantire la massima freschezza e qualità della bevanda. In alternativa, è fattibile conservare i chicchi interi nel sacchetto per caffè e macinarli solo quando necessario.