Caffè per moka: al primo posto c’è questa marca secondo Altroconsumo: una costa solo 1,79

Il caffè per moka è un must nella spesa degli italiani. E’ tra i prodotti maggiormente acquistati ed è considerato parte della tradizione culinaria del Bel Paese a prescindere dalla regione d’appartenenza o tra nord e sud. Altroconsumo ha realizzato un nuovo test sui caffè da moka presenti in commercio e ha decretato le migliori marche: una costa solo 1,79 euro.

Il test della nota associazione ha tenuto conto d’aspetti come l’umidità, l’eventuale presenza di ceneri e la corposità ed è stato realizzato su 15 marche. I risultati sono stati sorprendenti. Altroconsumo ha anche dichiarato d’essere soddisfatto della maggior parte dei prodotti anche se alcuni hanno dimostrato d’essere molto più privilegiati:

“I caffè macinati del test superano piuttosto bene le prove di laboratorio: si tratta di prodotti che ricevono giudizi ottimi o buoni, che testimoniano la qualità elevata del caffè venduto.” Ha dichiarato la dirigenza d’Altroconsumo che ha anche aggiunto la sua soddisfazione di non aver trovato in nessuna miscela la presenza di ocratossina A, micotossina cancerogena. Anche l’acrilammide, sostanza che si forma durante la tostatura è presente in valori ridotti. L’associazione ha valutato anche la dose di caffeina, tenendo conto della tipologia del caffè e la sua sostenibilità.

La classifica dei caffè da moka, si aggiudica il primo posto:

Di seguito la classifica redatta d’Altroconsumo: ecco chi ha conquistato i primi posti:

Illy Classico – migliore del test – 77 punti

Carrefour classico miscela tradizionale – migliore del test e miglior acquisto (costa solo 1,79 a confezione) – 77 punti

Lavazza qualità rossa – 75 punti

Conad Caffè macinato qualità classica – 75 punti

Vergnano Granaroma Miscela classica (74 punti)

Pellini Top Caffè Arabica 100% (74 punti)

Lavazza crema e gusto (74 punti)

Kimbo Espresso Napoletano (73 punti)

Bellarom (Lidl) crema – miglior acquisto (72 punti)

Borbone Caffè macinato Miscela nobile (72 punti)

Segafredo Crema ricca (71 punti)

L’Albero del Caffè miscela di caffè pregiati bio (71 punti)

Esselunga Classico (70 punti)

Don Jerez (eurospin) caffè qualità oro (69 punti)

Splendid classico (67 punti)

Fonte: Altroconsumo