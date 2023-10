Caldaia: come procedere alla sostituzione con Kalorplus

Disporre di una caldaia altamente performante è fondamentale per riscaldare gli ambienti domestici, produrre acqua calda sanitaria e/o provvedere alla cottura dei cibi in modo ottimale, senza sprechi energetici.

Un dispositivo obsoleto, infatti, è responsabile di consumi superiori al reale fabbisogno, un aspetto che impatta non soltanto sulla bolletta ma anche sull’ambiente. Per assicurarsi di disporre di una caldaia efficiente è importante sottoporla ai regolari interventi di manutenzione ordinaria previsti dalla normativa Dpr 74-2013, così come intervenire tempestivamente richiedendo assistenza in caso di malfunzionamenti.

- Advertisement -

In questo modo è anche possibile determinare se è necessario procedere alla sostituzione della caldaia, optando per un modello più all’avanguardia, di classe energetica elevata. A questo proposito, è bene sottolineare come i dispositivi a condensazione di ultima generazione permettano di ridurre i consumi fino al 30%.

In più, fino alla fine del 2024 è ancora possibile procedere alla sostituzione della caldaia usufruendo delle detrazioni fiscali previste con l’ecobonus 65% e il bonus casa 50%

- Advertisement -

Sostituire la caldaia con detrazione con Kalorplus

Attualmente, secondo quanto regolato dal Decreto Legge numero 11 del 16 febbraio 2023, attraverso l’ecobonus è possibile usufruire di una detrazione del 65% nel caso in cui si opti per l’installazione di un dispositivo a condensazione di classe A provvisto di un sistema di termoregolazione e valvole termostatiche all’avanguardia. Il bonus casa, invece, prevede una detrazione del 50% se si installa un apparecchio di ultima generazione, sempre di classe A. In entrambi i casi, la ripartizione della quota è da distribuire in un arco temporale di dieci anni.

Obiettivo dei bonus è dunque quello di incentivare la sostituzione di dispositivi vecchi ormai obsoleti con apparecchi moderni e dotati delle migliori tecnologie.

Per usufruire del servizio di sostituzione caldaia con detrazione è consigliabile rivolgersi a un’azienda specializzata come Kalorplus, realtà di riferimento del settore che mette a disposizione il supporto dei suoi operatori per aiutare i clienti in tutto l’iter burocratico.

Sostituire la caldaia con un modello Vaillant con Kalorplus

Kalorplus è un centro assistenza ufficiale del noto brand tedesco Vaillant a Roma, azienda leader del settore che si contraddistingue per l’affidabilità e per le ottime performance dei suoi prodotti.

Forte di un’esperienza di oltre 140 anni nel panorama del riscaldamento, oggi Vaillant propone sul mercato un’ampia varietà di caldaie, così da soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

Ogni proposta, naturalmente, permette di usufruire di grande efficienza dal punto di vista energetico, così da favorire un’ottimizzazione dei consumi e, di conseguenza, anche un risparmio in bolletta piuttosto significativo.

Perché sostituire la caldaia con Kalorplus

Affidandosi a Kalorplus per la sostituzione della caldaia, oltre a permettere di usufruire di beneficiare delle detrazioni fiscali, offre l’opportunità di avere a disposizione una squadra di tecnici specializzati che provvederanno a effettuare un sopralluogo gratuito prima di procedere all’individuazione del dispositivo più indicato per le proprie necessità.

In più, è bene ricordare che, una volta effettuata la sostituzione, è possibile usufruire del servizio post vendita di Kalorplus: ogni utente ha infatti l’opportunità di contattare l’assistenza per qualsiasi necessità tramite i canali dell’azienda 7 giorni su 7, festivi compresi.

La sostituzione può essere corrisposta anche a rate, con pagamenti a tasso zero. Il tutto a fronte di un prezzo che comprende al suo interno, oltre all’installazione, anche un kit fumi e una garanzia della durata di 7 anni.