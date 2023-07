Caldo: come difendersi dalle alte temperature e cosa evitare di bere

Il caldo eccessivo può rappresentare un pericolo per la salute, specialmente dei più fragili. Vediamo i rischi e come difenderci.

Caldo: quali danni provoca?

Le temperature in aumento rappresentano un pericolo per la salute, specialmente per soggetti più fragili come anziani, bambini e persone con patologie. Il caldo eccessivo può alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea.

Temperature eccessive possono provocare disturbi lievi ma anche problemi gravi. Tra i disturbi più frequenti ci sono l’insolazione, i crampi, l’edema, la congestione, la disidratazione e il colpo di calore.

I modi per difendersi ci sono e si sostanziano in rimedi che tutti più o meno conosciamo, ma è sempre bene ribadirli. Alcuni di questi possono fare la differenza e aiutare soprattutto per i soggetti più fragili.

I rimedi contro il caldo

Bisogna naturalmente evitare di esporsi al caldo e al sole direttamente, e possibilmente uscire di casa solo nelle ore più fresche. Dobbiamo poi assicurare un adeguato ricambio di aria in casa e agevolarne la ventilazione naturale. Altra cosa che possiamo fare è mantenere le stanze fresche schermando le finestre esposte al sole.

È bene chiudere le finestre durante il giorno e aprirle durante le ore più fresche della giornata e fare bagni e docce frequenti e con acqua tiepida.

Importante: assumere almeno 3 litri di acqua durante la giornata, evitare alcolici e preferire cibi che contengono molta acqua come frutta e verdura.

Infine sarebbe meglio usare creme solari ad alto fattore protettivo ed evitare l’attività sportiva all’aperto nelle ore più calde.