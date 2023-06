Caldo: come difendersi quest’estate

Evitare di uscire durante le ore di caldo più intenso della giornata, bere molto e mangiare frutta e verdura sono solo alcuni consigli da mettere in pratica per difendersi.

Come difendersi dal caldo?

Con l’arrivo dell’estate arrivano le ondate di caldo che provocheranno un rialzo significativo delle temperature. Per far fronte alle problematiche causate da questa situazione che, con picchi elevati, potrebbero portare rischi per la salute delle persone fragili.

Una delle prime raccomandazioni è quella di non uscire nelle ore più calde della giornata (tra le 12.00 e le 17.00). Sarebbe meglio poi evitare anche l’attività fisica in questi orari in cui li caldo è più torrido. È sempre bene scegliere ambienti ventilati e se ci si espone al sole è meglio utilizzare protezioni come occhiali da sole, cappelli e creme solari. Importantissimo, poi, mantenere una corretta idratazione e alimentazione.

Una corretta alimentazione

È consigliabile bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, senza se lo stimolo della sete non si fa sentire. Fondamentale anche seguire un’alimentazione a base di frutta fresca e verdure come peperoni, pomodori, carote e lattughe, ed evitare cibi fritti e grassi.

Chi assuma farmaci, segua terapie o cure varie, non dovrebbe poi cambiare la propria routine medica per nessun motivo.