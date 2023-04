Calzoncini fritti ripieni in friggitrice ad aria, pronti in 7 minuti

I calzoncini fritti ripieni in friggitrice ad aria sono un secondo piatto facile e veloce considerato un vero salva pasto. Si preparano in soli 7 minuti e possono farli tutti anche chi non è pratico in cucina. Inoltre hanno un sapore gustoso e saporito grazie alla loro diversa farcitura.

Per fare i calzoncini fritti occorrono davvero pochi ingredienti, inoltre cotti nella friggitrice ad aria il tempo di preparazione si riduce notevolemente e sono sicuramente più leggeri e croccanti. Oltre che facilmente digeribili. Nella ricetta indicata sono stati preparati con la base per fritti in vendita nei supermercati, ma questo non ha pregiudicato l’esito, anzi consigliamo di utilizzare questo impasto già pronto dell’MD.

Ingredienti calzoncini fritti in friggitrice ad aria

Un rotolo base per fritti

pomodori pelati q.b

olive nere snocciolate

4 filetti di acciuga

origano q.b

formaggio provola q.b

prosciutto e mortadella q.v

Procedimento

Stendete la base per fritti e con l’aiuto di un bicchiere formate dei dischi. Riempiteli con tutti gli ingredienti alternandoli e chiudete i dischi a mezza luna. Per evitare la fuori uscita del ripieno durante la cottura premere l’estremità con una forchetta in modo da sigillarli perfettamente.

Cottura

Cuocete le mezze lune preparate in friggitrice ad aria 7 min 170°gr. I vostri calzoncini sono pronti: gustateli caldi! I minuti potrebbero cambiare a secondo del modello di friggitrice ad aria che utilizzate.

Consigli

I calzoncini fritti sono davvero speciali e perfetti per una pasto veloce. Il consiglio è quello che potete anche farli leggermente più piccoli e servirli come antipasto: saranno davvero molto graditi e stuzzicanti.

Potete scegliere il ripieno che più vi piace, optate per formaggio tipo provola affumicata, salumi e se vi piace gorgonzola e speck.

