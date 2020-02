Campana Tibetana: Come utilizzarla per energizzare l’acqua

Tra i molti usi delle Campane Tibetane c'è anche quello per energizzare l'acqua, scopriamo insime come si svolge la procedura

Quando si parla di campana tibetana, si indica uno strumento che generalmente si utilizza per scopo rituale ma non solo, infatti può anche essere per altri usi. Come ad esempio l’energizzare dell’acqua. Ma come si fa?

Campane Tibetane: la procedura per energizzare l’acqua

Il rapporto tra le campane tibetane e l’acqua è davvero molto peculiare, in quanto questo elemento naturale per antonomasia è il simbolo della vita. Invece, questa particolare campana produce una vibrazione divina che si traduce emettendo il suono OM, che se unito sia all’acqua sia all’aria crea un perfetto connubio alchemico, dal quale derivano le forze della vita.

Fatta questa piccola premessa, vediamo nel dettaglio qual è la procedura corretta da eseguire per energizzare:

Prendere dell’acqua, va bene anche quella del rubinetto, e riempire di un terzo le campane tibetane consigliamo di utilizzare una da almeno 15 cm di diametro

Effettuando un movimento regolare e lento, assicurandosi che lo stick scorra sul bordo, suonare la campana

Quando l’acqua inizia a bollire, ovvero ad incresparsi, bisogna mantenerla in questo stato ancora per qualche secondo, dopodiché la vibrazione l’avrà energizzata

Inoltre nulla vieta di accompagnare l’operazione con una preghiera, un pensiero positivo oppure un’intenzione.

Video come suonare una campana tibetana

Come si può utilizzare l’acqua

Una volta igenizzata volendo l’acqua può essere bevuta, ovviamente dopo aver accuratamente lavate le campane tibetane con il detersivo, in questo modo si trasmetteranno al proprio organismo le vibrazioni benefiche.

Ma non solo, infatti l’acqua igenizzata può essere utilizzata per molteplici funzioni, come ad esempio:

Bagnare il proprio corpo, più precisamente spruzzandosi qualche goccia addosso

Dar da bere ai propri animali domestici (il cane e/o il gatto)

Annaffiare le piante

Nebulizzarla, insieme agli oli essenziali, utilizzando i diffusori a ultra suoni

Effettuare un lavaggio delle cavità nasali servendosi del lota

Per evitare di perdere i benefici dati dalle vibrazioni, però è molto importante non scaldare l’acqua. Solo nel caso si desiderasse bere un the vibrazione si può fare, a patto però che l’operazione avvenga prima di versare l’elemento all’interno delle campane.

Video di come energizzare l’acqua utilizzando la campana tibetana