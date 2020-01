Cannabis terapeutica: in Sicilia farmaco gratis per tre patologie

Cannabis per uso terapeutico, la Regione Sicilia avvia i rimborsi per un farmaco. Il medicinale sará rimborsato solo per tre patologie.

Con la firma del decreto l’assessore alla Sanità Ruggero Razza, permetterà ai pazienti di ricevere un rimborso dalla regione su tre specifiche patologie. Le spese rimborsate ai pazienti, saranno per coloro che utilizzano la cannabis ad uso terapeutico, e verrà presa in carico dalla regione.

Quali sono le tre patologie che riceveranno il rimborso per il farmaco?

I pazienti che sono affetti da queste tre patologie cliniche avranno diritto a usufruire in modo del tutto gratuito del farmaco. Le patologie sono le seguenti:

Dolore cronico

Dolore neuropatico

Dolore da spasticità da sclerosi multipla,

Il malato dovrà rivolgersi alle strutture pubbliche sanitarie. La prescrizione del farmaco dovrà essere accompagnata da un piano terapeutico, di cui la durata sará massima di sei mesi. Potrá essere rinnovata sempre da controllo medico.