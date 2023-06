Cannelloni di carne ripieni in friggitrice ad aria, non serve usare la pasta

Preparatevi a deliziare il palato con una variante irresistibile dei tradizionali cannelloni di carne ripieni, ma con un tocco moderno: la cottura in friggitrice ad aria. Grazie alla combinazione di carne macinata condita con cura (il condimento del macinato è il punto focale) con formaggio filante, prosciutto cotto e pomodoro fresco, questi cannelloni croccanti e dorati piaceranno davvero a tutti.

Sperimentate una nuova dimensione di gusto e consistenza, portando in tavola un piatto che conquisterà tutti i commensali. Se volete provare altre ricette con il macinato ecco come fare delle Polpette morbidissime sempre in friggitrice ad aria.

Ingredienti cannelloni di carne ripieni in friggitrice ad aria

500 g di carne macinata

Sale e pepe q.b.

Aglio in polvere q.b.

Prezzemolo fresco tritato q.b.

2 fogli di carta forno

Formaggio a piacere (es. mozzarella, ricotta, formaggio cremoso)

Prosciutto cotto a fette sottili

Pomodoro fresco a cubetti

Olio extravergine di oliva

Procedimento

In una ciotola, mettere la carne macinata e conditela con sale, pepe, aglio in polvere e prezzemolo tritato. Mescolate bene fino a ottenere un composto uniforme.

Prendete un foglio di carta forno e mettete sopra la carne condita, chiudete con la metà del foglio e stendete la carne utilizzando un mattarello. Otterrete un quadrato di circa 20×20 cm.

Tagliate il quadrato di carne in quattro rettangoli più piccoli. Farcite ogni rettangolo di carne con formaggio, prosciutto cotto e pomodoro fresco a cubetti. Distribuire gli ingredienti in modo uniforme lungo il centro di ciascun rettangolo.

Arrotolate ogni rettangolo di carne su se stesso per formare un cannellone. Chiudete ogni estremità con uno stecchino per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura.

Preparate la friggitrice ad aria, posizionando un foglio di carta forno sul fondo del cestello spennellando leggermente con olio extravergine di oliva.

Cottura

Disponete i cannelloni ripieni sulla carta forno all’interno della friggitrice ad aria, facendo attenzione a non sovrapporli.

Cuocete i cannelloni in friggitrice ad aria a 180°C per circa 15 minuti, o fino a quando risulteranno dorati e croccanti. Una volta pronti, rimuovete i cannelloni di carne con cautela e lasciateli raffreddare leggermente prima di servire.

Consigli

Aggiungete verdure come spinaci o zucchine al ripieno per una versione più leggera e saporita.

Sostituite il prosciutto cotto con salame o pancetta per un sapore più deciso, ma provateli anche con diversi tipi di formaggio, come gorgonzola o pecorino, per variare il gusto.

Aggiungete una salsa di pomodoro o di formaggio sopra i cannelloni prima di cuocerli per renderli ancora più gustosi.

