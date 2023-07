Muffin alla ricotta e fragole in friggitrice ad aria, caramellati sono ancora più buoni

Se cercate sul nostro sito le ricette sui muffin si sprecano, questo perché è un dolce che ultimamente ha acquistato moltissima popolarità ma soprattutto, è facilissimo da fare. In questa versione decisamente strong, troviamo i muffin alla ricotta con fragole in friggitrice ad aria che promettono di essere veramente eccezionali.

Strong perché a differenza di altre ricette che abbiamo pubblicato, questa sarà indubbiamente tra le più caloriche. Non preoccupatevi però, una volta tanto si può sgarrare, basta non farli decuplicando le dosi in fase di preparazione. Per l’appunto ecco altre ricette che potete provare: Muffin Brownies senza farina in friggitrice ad aria oppure i Muffin alla Nutella con gocce di cioccolato.

La cucina è arte

Ingredienti muffin alla ricotta con fragole in friggitrice ad aria

400 g di fragole

250 g di ricotta sgocciolata

250 g di farina 00

150 g di zucchero

3 uova

120 ml di olio di semi di girasole

zucchero di canna q.b per decorare

1 bustina di lievito per dolci

Scorza grattugiata di un limone e di mezza arancia

vaniglia q.b

Procedimento

Lavate accuratamente le fragole e tagliatele a pezzetti. Successivamente, lavorate la ricotta sgocciolata con lo zucchero, le uova, la vaniglia e la scorza di limone e arancia. Aggiungete l’olio, il lievito e la farina setacciati insieme. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo e infine incorporate i pezzetti di fragole.

Riempite i pirottini imburrati e infarinati con l’impasto e adagiate sopra lo zucchero di canna che dopo la cottura creerà una patina croccante e caramellate.

Cottura

Cuocete in friggitrice ad aria a 160°C per circa 20 minuti. Fate attenzione al primo tentativo perché le tempistiche potrebbero variare leggermente in base alla marca ed al modello della vostra friggitrice.



I muffin saranno pronti quando avranno assunto un colore dorato e saranno gonfi e morbidi.

Consigli

Sfornate e lasciar raffreddare leggermente prima di servire. Decorate con le fragole tenute da parte.

Potete sostituire le fragole con altri frutti di stagione come mirtilli, lamponi o pesche a vostro piacere, basta che il sapore di sposi bene con quello della ricotta.

