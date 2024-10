Carta bonus 500 euro: confermata l’esclusione per i docenti precari

Anche per l’anno scolastico 2024-2025, il bonus 500 euro per della carta docente sarà nuovamente riservato solo ai docenti di ruolo, escludendo quindi quelli precari. Il Ministero dell’Istruzione ha confermato che dal 14 ottobre i docenti di ruolo potranno accedere al bonus attraverso la piattaforma dedicata.

Carta docente bonus 500 euro: ecco come funziona

La carta docente è stata introdotta con la Legge La Buona Scuola nel 2015 e offre un bonus annuale da 500 euro per supportare i docenti di ruolo nell’acquisto di strumenti per la formazione e l’autoaggiornamento.

Tuttavia, come detto in precedenza, questa agevolazione non è estesa ai docenti precari, che restano esclusi anche quest’anno. Il Ministero, infatti, ha chiarito che sarebbe necessaria una modifica legislativa per includere i precari.

L’esclusione dei docenti precari ha portato ad una serie di ricorsi negli ultimi anni e molti precari hanno ottenuto il bonus attraverso vie legali, ma questo ad oggi è l’unico modo per poter ottenere il bonus, almeno finché non intervengano modifiche legislative.

Come utilizzare il bonus 500 euro

Il bonus di 500 euro può essere utilizzato per l’acquisto di libri, corsi, hardware e software e altre risorse utili alla formazione continua. Si tratta dunque di un bonus estremamente utile per i docenti di ruolo e particolarmente prezioso, ma resta aperta la questione legata ai docenti precari e questo è sicuramente un aspetto che deve essere in qualche modo approfondito.

Si tratta dunque di una problematica importante per il sistema educativo. Purtroppo, però, senza una riforma legislativa che includa anche i precari, la disuguaglianza di accesso alle risorse formative continuerà a essere una sfida particolarmente complicata.