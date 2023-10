Catania: blitz antidroga, 46 arresti

Una maxi operazione antidroga ha avuto luogo nelle ore scorse per porre fine a una grande rete di spaccio gestita da un noto clan mafioso siciliano. L’operazione è stata gestita dai carabinieri e ha visto coinvolti 200 militari con il supporto di reparti nelle province di Catania, Messina, Siracusa, Palermo e Udine.

Gli indagati sono in tutto 46, i reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti è finita uno dei clan più pericolosi della regione Sicilia.

Tra gli indagati purtroppo anche dei minorenni, il gip ha disposto il trasferimento in una comunità e in un istituto penitenziario. Le indagini sono state condotte dalla Procura distrettuale di Catania e condotte dal Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Catania. Le indagini hanno consentito di smantellare una fitta rete di spaccio nel quartiere di San Giovanni Galermo di Catania, in particolare in via Capo Passero, coordinate e rifornite per conto del gruppo Nizza, inserito nella famiglia di cosa nostra catanese.

Sorprendente la gestione imprenditoriale della piazza di spaccio che secondo gli inquirenti era attiva h24 tutti i giorni. Un giro d’affari gigantesco, le stime parlano infatti di circa 240.000 euro di proventi illeciti ogni giorno. Per quanto riguarda i clienti stiamo parlando di circa 2500 persone che ogni giorno consumavano cocaina, crack, hashish e marijuana.