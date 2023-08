Catania, riaperto l’aeroporto: emergenza Etna rientrata

“L’aeroporto è di nuovo aperto e funzionante.” Questo è ciò che annuncia la Sac, la società responsabile della gestione dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, attraverso i suoi canali social, per comunicare la ripresa delle attività alle 6 di questa mattina, dopo la chiusura dovuta alle ceneri vulcaniche prodotte dall’Etna.

Nella giornata di ieri, tutti i voli in partenza da Catania erano stati cancellati, mentre quelli in arrivo che non erano stati cancellati sono stati dirottati verso gli aeroporti di Trapani e Comiso. La chiusura dell’aeroporto era stata necessaria a causa della caduta di cenere sulle piste in seguito all’eruzione dell’Etna.

Disagi a Catania

Alla vigilia di Ferragosto, migliaia di viaggiatori hanno dovuto affrontare disagi: sono stati costretti a rimanere lontani da casa come inizialmente programmato e a non raggiungere la Sicilia come previsto, oppure hanno subito ritardi e inconvenienti nelle loro vacanze pianificate.

La riapertura dell’aeroporto di Catania era inizialmente prevista per le 20 di ieri, ma è stata poi posticipata alle prime ore di questa mattina. Il primo aereo è decollato alle 6:24, con un leggero ritardo, diretto a Praga. Successivamente, un altro volo ha preso il volo con destinazione Torino. Alle 7:20, invece, è atterrato il primo aereo proveniente da Malta.

Eruzione Etna, l’attività vulcanica è finita

Nel frattempo, questa mattina, l’Osservatorio Etneo ha comunicato la fine dell’attività vulcanica dell’Etna, che aveva innescato l’emergenza legata alle ceneri vulcaniche. Secondo l’Osservatorio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ultimo fenomeno vulcanico, catturato dalle telecamere di videosorveglianza, si è verificato lunedì sera con un’esplosione improvvisa presso la zona Sud-Est del vulcano, che ha prodotto una nube vulcanica massiccia.