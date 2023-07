Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nozze rimandate: le indiscrezioni sulla mancata gravidanza

Più d’un anno fa Ignazio Moser ha chiesto a Cecilia Rodriguez di sposarlo. I due, che convivono già da tempo, si sono conosciuti nella casa del GFVIP. La loro storia è stata un crescendo anche se ha avuto dei momenti no. Oggi i due hanno trovato il loro equilibrio e sono pronti a mettere su famiglia.

In più occasioni Cecilia si è mostrata sui social con i nipoti, Santiago e Luna Marì. E’ una zia attenta e disponibile e il figli di Belen Rodriguez l’adorano. E’ anche per questo che le piacerebbe diventare mamma presto, ma per il momento non ha fatto nessun annuncio. Intervistati dal magazine Chi i due ex gieffini hanno rivelato che le nozze programmate per Ottobre sono state rimandate all’anno prossimo.

Cecilia ha poi ammesso che sta provando ad avere un figlio ma non è un’impresa facile: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo”. La Rodriguez ha poi aggiunto: “Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale.”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fiori d’arancio rimandati: i motivi

Insieme da circa 6 anni Cecilia e Ignazio ammettono che sono una coppia passionale. Sono entrambi molto focosi. I due ammettono che il segreto della loro unione è alimentare il rapporto quotidianamente: “ Se stai con la persona che ti piace, quella giusta, e non capita a tutti, non devi mai mollare il colpo” ha rivelato l’argentina.

Cecilia non nasconde di litigare spesso con Ignazio, hanno entrambi una carattere deciso: “Litighiamo sempre, siamo focosi, litighiamo per tutto: io sono gelosa, lui è espansivo. Diciamo che io, a volte, ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. E poi facciamo pace”. Ignazio condivide appieno il pensiero della sua futura moglie. Le nozze sono state rimandate solo per un motivo, saranno celebrate la prossima Primavera: “Aspettiamo sua zia, che in quel periodo è impegnata con le elezioni in Argentina. Sarà l’anno prossimo, in primavera. E, come ho detto, ci vivremo per tutta la vita”.