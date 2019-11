Cerchi un numero di telefono? Ecco come fare

Cercare numeri di telefono di un’azienda o di un privato cittadino può rivelarsi spesso un’operazione complicata, ma grazie a internet trovare un numero di telefono diventa alquanto facile, basta consultare una guida e il problema è presto risolto.

Infatti, sul web sono disponibili delle guide facili da consultare per cercare numeri di telefono fissi, numeri verdi, numeri di cellulare e anche numeri a volte impossibili da reperire.

Cercare numeri di telefono

Una di queste guide altamente affidabili è il trovanumeri.com : infatti, collegandoti al sito puoi reperire tutte le informazioni che cerchi su intestatari e numeri di telefono.

Vuoi effettuare la ricerca di numero telefonico telecom, oppure vuoi cercare un numero di telefono fisso? Consulta il cercanumeri, il metodo più facile ed efficace per trovare i numeri di telefono che cerchi.

Con questa guida puoi fare la ricerca di numeri verdi, numeri per reclami, numeri per prenotazioni CUP, numeri assistenza clienti, numeri di emergenza, numeri di istituzioni, enti, ospedali, ecc. Puoi utilizzare la guida inserendo il nome nel box di ricerca e premendo invio: in pochi minuti potrai visualizzare il numero e ottenere tutte le informazioni che desideri.

Risponde alle esigenze di tutti coloro che sono alla ricerca di numeri di telefono. Inoltre, è sempre attivo e consultabile, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Come trovare un numero di linea fissa

Sei alla ricerca di un numero di linea fissa? Affidati agli elenchi ufficiali come Pagine Gialle o Pagine Bianche, una guida pratica e molto utile che ti permette di trovare i numeri telefonici di aziende, professionisti e locali pubblici di tutta Italia. Puoi eseguire la ricerca di un numero di telefono partendo dal nome dell’attività oppure in maniera inversa, ovvero inserendo un numero per risalire al proprietario.

Anche Pagine Bianche è una guida preziosa per cercare numeri di telefono fissi dei privati cittadini e funzione pressappoco allo stesso modo di Pagine Gialle. L’alternativa a queste due guide è 1254, un servizio di Virgilio grazie al quale puoi trovare numeri di telefono di attività commerciali, professionisti e privati.

Come trovare un numero di cellulare

Trovare numero telefonico non in elenco non è certo facile, ma grazie a diverse guide presenti sul web è possibile ottenere facilmente anche numeri di cellulari oppure risalire all’intestatario attraverso il numero.

Uno dei migliori servizi gratuiti per trovare un numero di cellulare online è SyncMe. Facile da utilizzare sia da pc che da mobile grazie alla pratica app da scaricare. Lo abbiamo testato e abbiamo avuto ottimi risultati al 99%.

Basterà inserire il numero di cellulare e in pochi secondi saprete il nome del proprietario e quale operatore telefonico utilizza. Non serve nessuna registrazione, per cancellare le proprie numerazioni dagli archivi di Sync.me dovrete inviare un form e il servizio in 24 ore provvederà alla rimozione.

Inserite Nome, email, e numero del cellulare, mettete la spunta su NON SONO UN ROBOT e cliccate su SOTTOSCRIVI

Anche Dive3000 è una guida che funziona con la collaborazione degli utenti e prevede la registrazione e la pubblicazione del proprio numero di cellulare. Abbastanza affidabile è anche Jamino, una guida a disposizione di chi non sa come trovare numero cellulare online.

Cercare un numero di cellulare con l’app WhatsApp

Come trovare l’identità di chi ti chiama utilizzando l’applicazione di messaggistica WhatsApp. Memorizzare il numero che avete ricevuto, utilizzando un nome a caso, per esempio ” gatto ”, andare sull’app e controllare che il contatto sia inserito, se lo trovate guardate la foto profilo così da riconoscerlo. Non sempre viene trovato poichè l’utente potrebbe non possedere l’app, oppure potrebbe non avere nessuna foto profilo.

Come trovare numero di telefono anonimo

Anche la ricerca di numeri di telefono anonimi non è mai stata così facile grazie al web! Infatti, per trovare i numeri anonimi puoi servirti di Tellows, un servizio collaborativo che permette di scoprire gli intestatari di numeri di telefonia fissa e cellulari grazie ai commenti degli utenti. Anche Whooming è un servizio che consente di scoprire il vero numero di chi chiama con l’anonimo grazie alla tecnica dell’inoltro di chiamata.