Chi è Alex Schwazer: biografia, età, vita privata, GF Vip 8 e instagram

Alex Schwazer, sportivo di successo, è tra i concorrenti voluti da Alfonso Signorini per l’edizione del GF Vip 8. Carattere determinato con un vissuto professionale tutto da raccontare l’esperto della marcia sarà sicuramente un concorrente molto apprezzato dal pubblico. Schwazer avrà finalmente l’opportunità di raccontare la sua versione dei fatti in merito alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto stravolgendo i suoi sogni.

Biografia

Nato in Trentino Alto Adige a Vipiteno nel 1984, Alex Schwazer è cresciuto in un’ambiente sano, tra la natura e le sue montagne. Si avvicina fin da piccolo allo sport e pratica ciclismo su strada e nella mountain bike, ma è l’atletica e in particolare la marcia ad appassionarlo. Ha dedicato allo sport gran parte della sua vita raggiungendo anche risultati eccellenti. Dal 2007 al 2012 è stato fidanzato con Carolina Kostner, poi nel 2017 ha conosciuto Kathrin Freund che ha sposato nel 2019: oggi ha due figli Ida e Noah.

Chi è Alex Schwazer

Nome: Alex Schwazer

Età: 38 anni

Data di nascita : 26 dicembre 1984

26 dicembre 1984 Luogo di nascita: Vipiteno (Bolzano)

Segno Zodiacale: Capricorno

Professione: sportivo/marciatore

Peso:73 kg

Altezza: 1,87 m

Tatuaggi: no



Carriera

Sin da piccolo Alex Schwazer ha manifestato il suo interesse per la marcia. Passione che lo ha portato a partecipare a gare di prestigiose e a conquistare medaglie importanti. Nel 2005 è campione italiano nella 50 km e conquista anche la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Helsinki. E’ medaglia d’oro all’ Olimpiadi di Pechino dove afferma un nuovo record. Vince anche agli Europei del 2010. Dopo il nono posto dell’Olimpiadi di Daegu, torna è medaglia d’oro a quelli di Londra.

Nel 2012 scoppia il caso doping e Schwarz viene travolto dallo scandalo. Per lo sportivo sarà una lunga odissea sociale ma soprattutto giudiziaria. Oggi ha accettato di partecipare al Grande Fratello dove potrà farsi conoscere dal pubblico come persona. Grazie al reality avrà l’opportunità di raccontare la sua storia.

Curiosità