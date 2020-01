Chi è Checco Zalone: etá, carriera, vita privata, moglie e curiosità

Checco Zalone fenomeno cinematografico degli ultimi anni si conferma con l’uscita del suo ultimo film Tolo Tolo il vero protagonista di questa stagione cinematografica. La pellicola campione d’incassi, in meno di 24 ore ha sbancato al botteghino grazie ad un numero spropositato di spettatori.

Il comico pugliese dalla carriera versatile e interessante ha centrato un altro obiettivo della sua carriera guadagnando con questo ultimo lavoro ben 9 milioni di euro nel suo primo giorno di programmazione e si prepara a battere il record d’incassi italiani tenuto da Avatar e al secondo posto da Titanic. Non esime da critiche Checco Zalone tratta temi scomodi rendendoli divertenti e propri di ognuno e questo senza non suscitare polemiche, eppure il pubblico lo premia e risponde positivamente ai suoi lavori.

Chi è Checco Zalone

Nome : Luca Pasquale Medici in arte Checco Zalone

: Luca Pasquale Medici in arte Checco Zalone Data di nascita : 3 giugno del 1977

: 3 giugno del 1977 Età : 43 anni

: 43 anni Peso : 58 kg

: 58 kg Altezza : 1,70 cm

: 1,70 cm Luogo di nascita: Bari

Bari Segno zodiacale : Gemelli

: Gemelli Titolo di studio : Diploma liceo Scientifico- Laurea in Giurisprudenza

: Diploma liceo Scientifico- Laurea in Giurisprudenza Professione : comico, attore, cantante, regista, autore

: comico, attore, cantante, regista, autore Account social: instagram

instagram Figli : Greta e Gaia

: Greta e Gaia Moglie: Mariangela Eboli

Carriera di Checco Zalone

Comico pugliese Checco Zalone ha iniziato la sua carriera molto giovane, ha cominciato ad esibirsi cantando, ma anche facendo molte imitazioni nei locali della sua regione, poi la sua genialità comica è stata notata e dal laboratorio di Zelig di Bari è passato a Zeling Off dove si è fatto conoscere a livello nazionale.

Appassionato di musica nelle sue esibizioni ha rivisitato a modo suo le canzoni di molti artisti italiani imitandoli e prendendoli in giro ironicamente. Checco ha poi scritto “Siamo una squadra fortissimi” la canzone dedicata ai mondiali del 2006 divenuta, grazie anche a Radio Deejay che l’ha trasmessa per divertimento, un successo.

Zalone è poi approdato al cinema: nel 2009 ha debuttato con Cado dalle nubi e e due anni dopo con”Che bella giornata”, il film guadagna un totale di 43.475.840 euro al botteghino italiano sin dai primi giorni di programmazione. Nel 2013 il comico esce con una nuova pellicola “Sole a catinelle” che si conferma un successo in linea con i precedenti. Con “Quo vado?” uscito nel 2016 Checco Zalone tocca un nuovo record al botteghino. L’attore si cimenta anche in alcuni spettacoli televisivi dove è protagonista, e pubblica con successo anche alcuni album musicali.

Vita privata, moglie, famiglia

Pur essendo un personaggio molto in vista Checco Zalone è riuscito negli anni a tutelare buona parte della sua vita privata, non è stato infatti un soggetto incline al gossip e nonostante la sua ironia e comicità ha sempre vissuto i suoi amori lontano dai riflettori.

Fidanzato dal 2005 con Mariangela Eboli, anche lei attrice e cantante, i due non sono ancora sposati ma hanno intenzioni di convolare a nozze molto presto il comico ha infatti chiesto ufficialmente lo scorso anno a Mariangela di sposarla. I due hanno due figlie Greta e Gaia nate nel 2013 e nel 2017, la prima bambina è arrivata dopo 7 anni di relazione e oggi si considerano a tutti gli effetti una famiglia, anche non essendo sposato definisce Mariangela sua moglie.

Zalone ha più volte ricordato come ha conosciuto Mariangela, una storia inevitabilmente divertente: “Cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni.”

Checco Zalone curiosità

Checco Zalone fino a qualche anno fa adorava il body building e curava molto il suo fisico.

fino a qualche anno fa adorava il body building e curava molto il suo fisico. Ha imitato tantissimi personaggi soprattutto cantanti ma anche politici e attori.

Dopo la laurea in Giurisprudenza partecipa ai concorsi da vice ispettore di Polizia e all’Inail a Rimini ma non lo supera.

Non ha ancora sposato la sua Mariangela Eboli ma la considera “sua moglie”.

Checco Zalone , in dialetto barese ricorda l’espressione”che cozzalone!”, che significa che tamarro.

, in dialetto barese ricorda l’espressione”che cozzalone!”, che significa che tamarro. Checco Zalone da bambino adorava i video giochi per questo non usciva spesso da casa.

All’inizio della sua carriera Checco si presenta al pubblico interprerando un cantante neomelodico pugliese impegnato nei matrimoni e comunioni.

La scelta dell’outfit del personaggio Checco Zalone fu studiata: t-shirt rosa e pantalone stretto erano gli indumenti perfetti per riprodurre il cantante neomelodico.

Mariangela Eboli, sua compagna dal 2005, ha recitato accanto a lui in Cado dalle Nubi e Che bella giornata.

sua compagna dal 2005, ha recitato accanto a lui in Cado dalle Nubi e Che bella giornata. Ha una bellissima amicizia con Antonio Cassano, il calciatore ha un senso dell’umorismo totale.

Filmografia: tutti i film