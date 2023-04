Chi è Cristina Scuccia Ex Suor Cristina: età, carriera, e Isola dei Famosi 2023

Attualmente naufraga de L’Isola dei Famosi 2023 Cristina Scuccia ha un passato decisamente interessante. Ex componente dell’Ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia ha conquistato il successo dopo aver partecipato a The Voice Italy. In seguito, sempre come suora, ha preso parte ad alcuni spettacoli teatrali e ha partecipato a Ballando con le stelle. Suor Cristina è nata a Vittoria nel 1988 ed è cresciuta a Comiso, entrambi in provincia di Ragusa.

A soli 19 anni ha deciso di prendere i voti, ma non ha mai represso la sua passione per l’arte, soprattutto per il canto e la musica anche se ha avuto anche qualche esperienza come attrice. Nel 2008 si è diplomata all’Accademia di Spettacolo Star Rose Academy dove ha studiato canto e recitazione. Lo scorso anno ha deciso di cambiare strada e d’abbandonare il velo, in una recente intervista ha dichiarato d’aver subito un cambiamento che ha delineato una nuova crescita personale. “Oggi ho il sorriso ancora più forte di prima, credo ancora di più nella vita, ancora di più in Dio perché Dio è vita, per me la fede non è andata via.“

Chi è Suor Cristina?

Nome: Suor Cristina (Cristina Scuccia)

Data di nascita: 19 agosto 1988

Età: 34 anni

Altezza: 1,65 m

Peso: 55 kg

Segno Zodiacale: Leone

Luogo di nascita: Vittoria, in provincia di Ragusa

Professione: Religiosa e Cantante

Tatuaggi: nessuno

Instagram ufficiale: @sistercristinaofficial

Canale YouTube: sistercristinaVEVO

Cristina Scuccia vita privata e carriera

Cristina Scuccia ha dichiarato d’essersi innamorata una sola volta, di un ragazzo che si chiama Lucio. Oggi si definisce single e della sua vita privata non si conosce molto. L’ex suor Cristina ha alle spalle una carriera eclettica e versatile sia a livello nazionale che internazionale. La partecipazione a The Voice le ha dato fama e popolarità che non sempre ha saputo gestire.

Ha partecipato anche come concorrente di Name That Tune e ha da poco presentato il suo nuovo singolo La felicità è una direzione, brano che determina il suo ritorno sul palco in una nuova veste. Il suo primo album Sister Cristina, uscito nel 2014 è un vero successo e approda anche in Giappone. Fa parte del cast del musical Sister Act e poi arriva a Ballando con le stelle. Oggi ha intrapreso l’esperienza de L’Isola dei Famosi 2023 dove sta provando a superare alcune sue paure.

