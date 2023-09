Chi è Grecia Colmenares: Età, Biografia, Carriera, marito, GF, Instagram

Grecia Colmenares è tra i concorrenti vip del GF8. Attrice d’origine venezuelane ha debuttato sul set giovanissima. In pochi anni è diventata la star di numerose telenovelas divenute iconiche in tutto il mondo. Oggi ha accettato di partecipare al reality di Cinecittà certa d’avere una storia da raccontare. Alfonso Signorini ha deciso di riportare davanti allo schermo un personaggio che in passato è stato molto amato dal pubblico italiano.

Biografia

Grecia Colmenares è nata in Venezuela il 7 dicembre 1962 a Valencia. Sin da piccola ha manifestato un particolare talento per la recitazione e quando ha debuttato sul set non era ancora maggiorenne. A 13 anni è infatti la protagonista principale di Rosalinda e in seguito di Topazio, ma anche Manuela e Maria. Ha recitato in più di 30 telenovelas e in breve è diventata un’icona del genere. Unica femmina di 4 fratelli è stata coccolata dalla sua famiglia che ha sostenuto i suoi sogni d’attrice.

- Advertisement -

Dal 1978 al 1984 è stata sposata con Henry Zakka, ma il matrimonio non ha avuto un esito felice. Poi nel 1992 è nato il figlio Gianfranco, ma ad oggi non si conosce l’identità del padre. In seguito ha avuto una relazione a distanza con Chando Erik Luna, un uomo più giovane di lei di più di 20 anni. Nonostante lui vivesse in Svizzera e lei in Venezuela si sono impegnati molto per far funzionare la storia. In passato ha partecipato a L’Isola dei famosi e oggi è pronta ad affrontare l’esperienza del Grande Fratello.

Chi è Grecia Colmenares?

Età: 60 anni

Data di nascita: 7 dicembre 1962

Segno Zodiacale: Sagittario

Luogo di nascita: Valencia (Venezuela)

Professione: Attrice

Altezza: 1,70 cm

Peso: 57 kg

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @greciacolmenares7

Carriera

L’attrice venezuelana ha recitato in tantissime telenovelas ed è nota in tutto il mondo. Da Rosalinda a Topazio ma anche Maria Grecia ha sempre avuto un vasto pubblico che la segue. La sua maggiore popolarità l’ha conquistata tra gli anni ’80 e ’90, poi la presenza in tv è andata scemando. Oggi a 60 anni è impegnata in vari progetti ed è molto attiva sui social dove condivide molto della sua quotidianità. Non è nuova all’esperienza dei reality, ed è convinta che il Grande Fratello sia un’esperienza che arricchirà il suo bagaglio professionale e privato.

Curiosità