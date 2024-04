Le novità di maggio su Nexo+

A partire dal 30 aprile arriva Kidsquare: la sezione di Nexo+ interamente dedicata ai più piccoli. Pensata per parlare a bambini e ragazzi da 0 a 12 anni, ma anche alle famiglie a tutto tondo, Kidsquare raccoglie storie fantastiche e avventurose, come quella dell’esuberante fata dei boschi Shija e del suo timido amico Alfred, e profondamente radicate nel nostro presente, come quella dell’amicizia tra la piccola Suzan e la rifugiata siriana Rana, ma anche emozionanti, ispirazionali, divertenti e spensierate, dall’animazione al live-action.

Uno spazio per ricordarci che il cinema per ragazzi può insegnarci a crescere, a capire, a riflettere, può essere un modo per navigare tra sentimenti ed emozioni attraverso le storie che prendono forma sullo schermo, per immedesimarci e riconoscerci nei suoi giovani protagonisti.

Kidsquare è realizzato con il supporto del Programma Europa Creativa – MEDIA dell’Unione Europea.

Tra i titoli di Kidsquare:

Scrap Wood War

Regia di Margien Rogaar

Con Kees Nieuwerf, Julian Ras, Roeland Fernhout, Maria Kraakman, Carola Arnons, Mara van Vlijmen en Jeroen de Man

All’annuale campo estivo di falegnameria “Camp Scrap Wood”, i migliori amici Ziggy e Bas si trovano per la prima volta su fronti opposti. Una diversa scuola media, le crescenti aspettative dei loro genitori, i primi innamoramenti fanno sì che un litigio da poco si trasformi in una vera e propria battaglia tra i due. Mentre lavorano ai propri progetti, i ragazzi cominciano a sfidarsi, ognuno con l’aiuto del proprio gruppo di giovani costruttori. Se il più spavaldo Bas inizia ad avere dei dubbi sul litigio, il timido Ziggy prende coraggio e diventa sempre più determinato a vincere…

Summer With Rana

Regia di Sanne Vogel

Con Anneke Blok, Katrien van Beurden, Polleke van der Sman, Nuraan Darwish



La giovane Suzan trascorre le vacanze estive con la nonna mentre sua madre parte per la Siria in veste di reporter di guerra. Nel corso dell’estate, la ragazzina stringe una forte amicizia con Rana – una ragazza siriana che vive in un vicino campo profughi, nonostante il disappunto delle sue amiche.

Sihja, the Rebel Fairy

Regia di Marja Pyykkö

Con Elina Patrakka, Justus Hentula, Elmer Bäck, Elena Leeve, Eero Ritala

Sihja è una giovane fata, affascinante e un po’ esuberante, che lascia la sua casa nella foresta per la città. Lì incontra un nuovo sensibile amico Alfred. Sihja adora la nuova organizzazione delle forme urbane e le abitudini ordinate che hanno gli esseri umani. Lei e Alfred legano subito e si divertono molto anche se, quando Sihja rivela i poteri fatati che ancora non riesce a gestire, la gente comincia ad essere diffidente nei suoi confronti. Un giorno, per le strade della città, cominciano ad apparire uccelli morti. Una puzzolente fabbrica di fertilizzanti potrebbe essere la responsabile. Alfred e Sihja devono indagare. Durante le loro indagini, Sihja impara a usare il suo super potere, mentre Alfred trova la sicurezza necessaria per difendersi da solo.

Totem

Regia di Sander Burger

Con Amani-Jean Philippe, Ole van Hoogdalem, Lies Visschedijk, Emmanuel Ohene Boafo

Ama è una giovane nuotatrice determinata che, insieme alla sua migliore amica Thijs, si allena instancabilmente per prepararsi ai prossimi campionati. Nonostante sia cresciuta da genitori senegalesi nei Paesi Bassi, Ama si identifica come olandese e non pensa molto alle sue origini. Tuttavia, quando la sua famiglia viene improvvisamente deportata, Ama trova conforto nelle storie fantastiche che sua madre le raccontava sulla loro terra d’origine e su un magico porcospino, animale totemico della famiglia. Ama intraprenderà quindi un viaggio di auto-scoperta, durante il quale imparerà ad abbracciare le sue origini e troverà la forza di difendere la sua famiglia e la sua cultura.

Dal 1° maggio

Nella casa

Regia di François Ozon

Con Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner, Denis Ménochet, Bastien Ughetto, Jean-François Balmer, Yolande Moreau, Catherine Davenier, Vincent Schmitt, Jacques Bosc, Diana Stewart

Un ragazzo di 16 anni si insinua nella casa di un compagno di classe per trovare ispirazione per i suoi componimenti scolastici. Colpito dal talento e dall’indole insolita dello studente, il suo professore di francese ritrova il gusto dell’insegnamento, ma l’intrusione scatenerà una serie di eventi incontrollabili.

Dal 1° maggio

Oltre la notte

Regia di Fatih Akin

Con Diane Kruger, Johannes Krisch, Numan Acar, Denis Moschitto, Ulrich Tukur, Samia Muriel Chancrin, Ulrich Brandhoff, Hanna Hilsdorf, Rafael Santana, Hartmut Loth, Ioannis Economides

La vita di Katja viene sconvolta dalla morte del marito Nuri e del figlio Rocco, uccisi nell’esplosione di una bomba. La ricerca ossessiva degli assassini la tormenta. I due sospetti sono una coppia appartenente a un’organizzazione neonazista. Il processo sarà un’esperienza durissima per Katja, che però vuole giustizia.

Dal 3 maggio

The Constant Gardner – La cospirazione

Regia di Fernando Meirelles

Con Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Pete Postlethwaite, Bill Nighy, Hubert Koundé, Richard McCabe, Gerard McSorley, Sidede Onyulo, Archie Panjabi, Eva Plackner, Anneke Kim Sarnau, Donald Sumpter, Daniele Harford, Danny Huston, John Keogh

Justin, capo dell’Alto Commissariato Britannico in Kenya, scopre che sua moglie Tessa è stata uccisa durante un viaggio di lavoro e il medico che era con lei è scomparso nel nulla. A casa ritrova una lettera inviata da un suo collega alla moglie. Cosa c’è dietro la morte di Tessa? L’uomo comincia a indagare, portando a galla verità scomode.

Dal 7 maggio

Potiche – La bella statuina

Regia di François Ozon

Con Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Karin Viard, Judith Godrèche, Jérémie Renier, Sergi Lopez, Evelyne Dandry, Bruno Lochet, Elodie Frégé, Gautier About, Jean-Baptiste Shelmerdine, Noam Charlier, Martin de Myttenaere

Suzanne è una moglie sottomessa al ricco industriale Robert, che è sgradevole e dispotico sia con gli operai, sia con i figli e la consorte. A seguito di uno sciopero e del sequestro del marito, Suzanne si ritrova a dirigere l’azienda rivelandosi una donna intelligente. Ma quando Robert torna a casa la situazione si complica.

Dall’8 maggio

Due giorni, una notte

Regia di Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

Con Marion Cotillard, Olivier Gourmet, Fabrizio Rongione, Catherine Salée, Christelle Cornil

Una straordinaria Marion Cotillard (nomination all’Oscar per questo ruolo) interpreta Sandra, una donna che ha a disposizione un solo weekend per andare a trovare i suoi colleghi e convincerli a rinunciare al loro premio di produzione affinché lei possa conservare il proprio posto di lavoro. Uno dei capolavori dei fratelli Dardenne accolto con 15 minuti di applausi a Cannes.

Dal 9 maggio, aspettando la Festa della Mamma

Mille e una madre

Non c’è un solo modo di essere madre: Nexo+ ce lo dimostra con una selezione dei migliori film e documentari dedicati ai rapporti, conflittuali e idilliaci, profondi e spensierati, sfaccettati e lineari, tra le madri e i propri figli.

Tra i titoli: On my Way, il brillante drama per il quale Catherine Deneuve ha vinto miglior attrice al Festival du film de Cabourg 2013, Le verità, la storia del difficile rapporto tra una madre (Catherine Deneuve), acclamata stella del cinema, e la figlia (Juliette Binoche) oppressa dalla sua fama, Il passato, dramma familiarecon una straordinaria Bérénice Bejo…

Dal 9 maggio

Closing the Ring

Regia di Richard Attenborough

Con Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Mischa Barton, Neve Campbell

Il ritrovamento a Belfast di un anello appartenuto a un pilota della Seconda Guerra Mondiale porta un ragazzino alla ricerca della donna a cui era destinato. Un lungo viaggio verso il continente americano alla scoperta di come una grande storia d’amore possa sopravvivere, nel cuore di chi la vive, a qualsiasi cosa.

Dal 10 maggio

Red Dust

Regia di Tom Hooper

Con Hilary Swank, Tom Hooper, Chiwetel Ejiofor

Nel Sud Africa post-apartheid, il poliziotto Dirk Hendricks, accusato di sevizie sull’attivista di colore Alex Mpondo e della scomparsa di Steve Sizela, fa domanda di amnistia. Mpondo si oppone e, grazie al suo legale, inizia una battaglia personale per scoprire la verità sulla tragica scomparsa del suo compagno Sizela.

Dal 13 maggio

Al Festival di Cannes



In occasione della 77esima edizione del Festival di Cannes, su Nexo+ una speciale selezione dei titoli premiati nella storia del festival. Con Tra la terra e il cielo, racconto corale ambientato a Varanasi nella Valle del Gange, Le invasioni barbariche di Denys Arcand, che vince anche il Premio Oscar Miglior film straniero nel 2004, Il vento che accarezza l’erba con Cillian Murphy e tanti altri.

Dal 15 maggio

Critical Thinking

Regia di John Leguizamo

Con John Leguizamo, Rachel Bay Jones, Michael Kenneth Williams

Tratto da una storia vera. È il 1998, Martinez insegna in una scuola di Miami e vuole portare i suoi ragazzi al Campionato Nazionale di Scacchi degli Stati Uniti. Ma gli scacchi non sono una priorità in una scuola superiore della periferia di Miami con pochi fondi e popolata da studenti emarginati. Grazie alle lezioni e agli stimoli di Martinez, i ragazzi arriveranno a vincere il titolo nazionale, e la squadra diventerà simbolo di riscatto per tutta la nazione.

Dal 16 maggio

Manet – Ritratti di vita

Regia di Phil Grabsky, Ben Harding

Con Tim Marlow

Lo chiamano “il padre dell’arte moderna”, ma chi è Edouard Manet? In questo film, incentrato sulla mostra di Manet alla Royal Academy of Arts di Londra, esploriamo la sua vita e le sue opere. Presentato dall’esperto d’arte Tim Marlow, si ha l’accesso esclusivo alla mostra, nonché uno sguardo dietro le quinte.



Dal 17 maggio

Lezioni di Piano



In occasione di Piano City Milano su Nexo+ una serie di titoli che fanno del pianoforte il proprio protagonista, per immergerci a tutto tondo nella speciale atmosfera che pervade uno dei più importanti festival di musica a Milano. In Sakamoto – Coda avrete la possibilità di conoscere da vicino Ryuichi Sakamoto, uno dei più importanti compositori del nostro tempo, premio Oscar© e pioniere del techno-pop, scoprendo anche il suo forte legame con la natura e l’ambientalismo; The Heart Dances vi racconterà la storia della coreografia ispirata a Lezioni di Piano di Jane Campion, in Tutti i battiti del mio cuore seguirete la storia di Tom, pianista alla ricerca di successo che cercherà di comunicare esclusivamente con la musica…

Dal 18 maggio

Rembrandt dalla National Gallery, Londra e dal Rijksmuseum, Amsterdam

Regia di Kat Mansoor

Il film racconta una mostra storica, con prestiti senza precedenti da tutto il mondo: un’opportunità unica per sperimentare la passione e l’innovazione di Rembrandt. Con l’intuizione dei curatori e di altri esperti del mondo, il film porta gli spettatori in un intimo tour dietro le quinte delle gallerie, offrendo al pubblico una visione interna dei preparativi della mostra e la possibilità di vedere i dettagli di questi dipinti come mai prima d’ora sullo schermo.

Dal 18 maggio

Una giornata al museo

Per celebrare la Giornata Internazionale dei Musei, Nexo+ propone una selezione di documentari per trascorre uno speciale giorno al museo e osservare con sguardo esclusivo questi luoghi magici che fanno da dimora all’arte in tutte le sue forme.

Potrete scoprire da vicino la National Gallery di Londra con una speciale mostra dedicata a Leonardo, l’Ermitage di San Pietroburgo, l’Accademia Carrara di Bergamo, ammirare le opere di Matisse custodite alla Tate Modern di Londra e al MoMA di New York…

Dal 18 maggio

Everyday

Regia di Micheal Winterbottom

Con Shirley Henderson, John Simm

Karen vive sola con i suoi quattro figli da quando il marito Iam si trova in prigione, condannato a cinque anni per essere finito nei guai con la droga. Ogni giorno si deve destreggiare tra il lavoro da cameriera e l’educazione dei figli nell’intento di non far mancare loro nulla. Il film racconta, esplorando la loro vita quotidiana, come una famiglia può sopravvivere alla separazione.

In occasione del compleanno di Bob Dylan

Dal 24 maggio

Io non sono qui

Regia di Todd Haynes

Con Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere, Cate Blanchett, Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Michelle Williams

Chi è Bob Dylan? Dalla fama mondiale come portavoce di una generazione, alla conversione al Cristianesimo fino al Nobel per la Letteratura nel 2016, Bob Dylan è sempre riuscito a far perdere le tracce a chi cercava di chiuderlo in una definizione. Il regista Todd Haynes decide quindi di raccontare Dylan attraverso sei attori, diversi per età, sesso ed etnia. Ne escono sei prove d’attore sublimi (Cate Blanchett vincerà per questo ruolo la Coppa Volpi a Venezia e un Golden Globe) per dimostrare una volta per tutte che un solo Dylan non esiste.

Dal 28 maggio

The Girl in the Book

Regia di Wolfgang Petersen

Con Emily VanCamp, Michael Nyqvist, David Call

Alice è un’aspirante scrittrice che non ha la vita che sognava anche a causa di un trauma personale. Sarà forzata a confrontarsi con il celebre scrittore Milan che, 15 anni prima, la sfruttò per il suo libro e abusò di lei. Dopo una serie di azioni autodistruttive, Alice dovrà andare oltre e riallacciare i rapporti con il ragazzo che ama.

Dal 29 maggio

L’estate chiama

Le scuole chiudono, le temperature si alzano, si inizia a pensare alle vacanze: per prepararsi all’estate al meglio, su Nexo+ una selezione di storie ambientate durante la stagione più calda, soleggiata ma soprattutto attesa dell’anno!

Tra i titoli: Un sogno chiamato Florida con il candidato al premio Oscar© Willem Dafoe, il film d’animazione premiato a Cannes La tartaruga rossa, Swimming Pool di François Ozon, la storia familiare Solstizio d’estate…

Dal 30 maggio

Sweetness in the Belly

Regia di Zeresenay Mehari

Con Dakota Fanning, Yahya Abdul-Mateen II, Wunmi Mosaku, Kunal Nayyar

Basato sull’omonimo romanzo di Camilla Gibb. Lilly è una giovane donna orfana di origini inglesi costretta a fuggire dall’Etiopia per raggiungere l’Inghilterra durante la guerra civile. Mentre i rifugiati etiopi riempiono gradualmente gli appartamenti del complesso in cui vive, Lilly fa amicizia con Amina e inizia una missione per riunire le famiglie disperse e ritrovare Aziz, il suo amato scomparso in circostanze misteriose.



