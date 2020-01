Chi é la persona che ha vinto più Oscar nella storia e non li ha mai ritirati?

Sono ben 4 gli oscar che ha vinto Katharine Hepburn, l'attrice però è passata alla storia per non averne ritirato nemmeno uno!

La fatidica notte degli Oscar è vicina, non manca molto infatti al 24 Febbraio, data in cui è possibile ammirare i divi di Hollywood che sfilano sul red carpet. Inoltre si saprà quali film verranno premiati e chi vincerà il premio più importante e prestigioso per un attore, regista ecc.

Chi vince un premio del genere normalmente è molto fiero ed orgoglioso ma, nella storia delle premiazioni, esistono persone che non si sono scomodate per ritirarlo! Da non credere! La statuetta dell’oscuro é placata d’oro 24 carati, alta 35 cm e vale in modo commerciale 259 dollari.

Chi ha vinto più premi Oscar?

Katharine Hepburn detiene il record assoluto del maggior numero di premi Oscar vinti durante la sua carriera cinematografica. La sua carriera conta ben 4 premi Oscar, l’attrice è la professionista che ha portato a casa piu Oscar nella storia di Hollywood, o quasi.

Photocredit: https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Katharine_Hepburn_Face.jpg

Non tutti sanno infatti che Katharine Hepburn non si è mai ufficialmente presentata alle premiazioni e di conseguenza non ha mai ritirato nessun premio Oscar. L’attrice infatti non è mai andata a nessun evento degli Academy Awards. Non c’è da sorprendersi molto dato che il suo motto è: “I premi non sono nulla, il mio premio è il mio lavoro”.

Con quali film ha vinto gli Oscar Katharine Hepburn

Il suo primo premio Oscar arriva nel 1933 quando l’attrice aveva solo 26 anni, grazie alla partecipazione nel film “La gloria del mattino”. Dopo un lungo lasso di tempo, circa 34 anni, nel 1967 Katharine Hepburn si aggiudica il secondo premio Oscar con “Indovina chi viene a cena?”. il terzo Oscar le viene assegnato per “Il leone d’inverno” mentre l’ultimo, nel 1981, per “Sul lago dorato”. Nessuno, almeno fino ad oggi, è riuscito ad eguagliare la sua carriera.

Un’ altra donna detiene un ulteriore record, sempre inerente ai premi Oscar. Meryl Streep detiene ufficialmente il record per il numero di nomination ai premi Oscar, 21 nomination per essere precisi. L’ultima nomination è arrivata proprio nel 2019 grazie al film “The Post”con la quale ha battuto il suo stesso record assoluto di 20 nomination agli Oscar. Inoltre Meryl Streep è vicina al record di Katharine Hepburn, infatti ha vinto ben 3 premi Oscar, chissà se in futuro riuscirà ad eguagliare il record di Katharine.