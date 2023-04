Chi è Nathaly Caldonazzo: biografia, età, fidanzato, Isola dei famosi 2023

Classe 1969, Nathaly Caldonazzo è un’attrice, ma anche showgirl molto nota al pubblico. Il suo nome è stato legato a quello di Massimo Troisi con cui ha avuto una relazione durata fino alla scomparsa del noto attore. Nel 1997 è entrata a far parte del Bagaglino e questo le ha dato una certa popolarità, poi dopo una serie d’esperienze la sua presenza in tv ha subito un arresto.

In seguito ha partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzato Andrea Ippoliti e lo scorso anno è stata parte del cast del Grande Fratello Vip 6. Oggi è una naufraga ufficiale dell’Isola dei famosi 2023 e solo dopo solo pochi giorni di reality è emerso il suo carattere determinato e deciso. Il suo scontro con Cecchi Paone che le ha dato della pescivendola non è passato inosservato al pubblico.

Oltre ad aver lavorato in tv ad alcuni show importanti, Nathaly ha preso parte a fiction come “Positano”, “Centovetrine” e “Rex”. Ha lavorato anche al cinema nel film Paparazzi con Diego Abatantuono e Nessuno mi crede. In una recente intervista ha dichiarato d’aver avuto un padre violento: “Mio padre era violento con mia madre e io sfogo ciò che ho dentro di me nella pittura. Ho subìto parecchio questo aspetto da piccola e quando è capitato a me ho sempre girato i tacchi e me ne sono andata. Non bisogna mai dare una seconda chance, non è vero amore”.

Chi è Nathaly Caldonazzo?

Nome: Nathalie Caldonazzo

Data di nascita: 24 maggio 1969

Età: 54 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Attrice, Showgirl

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 178 cm

Peso: 58 kg

Tatuaggi: Nathaly non ha tatuaggi

Profilo Instagram ufficiale: @nathaly.caldonazzo

Nathaly Caldonazzo vita privata

Nathaly Caldonazzo è ufficialmente single anche se sembra che nella sua vita sia presente una persona speciale. In passato è stata legata a Massimo Troisi, una storia importante finita con il decesso dell’attore, avvenuto nel 1992 dopo la fine delle riprese de Il Postino. La Caldonazzo non manca di ricordare, appena ne ha l’occasione, l’amore vissuto per Troisi: “La nostra è stata una storia molto importante, siamo stati insieme gli ultimi due anni della sua vita, abbiamo affrontato tanti momenti duri”.

In seguito è stata legata all’imprenditore Riccardo Sangiuliano da cui ha avuto una figlia, Mia. Poi nel 2016 si è fidanzata con Andrea Ippoliti, una storia non facile tanto che i due decidono di mettersi alla prova e di partecipare a Temptation Island. L’esperimento fra i due non dà risultati soddisfacenti e dopo tre anni di relazione decidono di lasciarsi. Al falò di confronto Andrea si mostra decisamente agitato e nervoso tanto che Alessia Marcuzzi è costretta ad intervenire per tenerlo lontano dalla showgirl.

