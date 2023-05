L’Isola dei Famosi 2023, tensione prima della diretta: cosa sta succedendo

Gli animi tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2013 sono decisamente tesi. A poche ore dalla diretta con Ilary Blasi alcuni concorrenti appaiono sempre più sotto pressione. Il daytime ha rivelato che nei giorni scorsi a Playa Fantasma si è svolto l’ennesimo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery.

L’attrice francese è convinta che la Caldonazzo abbia da ridire su tutti i naufraghi. Mentre la showgirl è certa che Corinne finga, e che porti una maschera. Inoltre in merito alla lite con Andrea Lo Cicero non è volutamente andare contro il collega. “Per me sei un comodino e falsa” ha dichiarato la Caldonazzo alla naufraga. Tra le due il confronto è stato accesso e Corinne non ha nascosto la delusione provata in seguito al volta faccia di Nathaly. L’attrice ha trovato conforto negli altri naufraghi, alcuni dei quali si sono schierati dalla sua parte.

Alessandra dei Jalisse ha sostenuto Corinne, mentre Marco Mazzoli ha raccolto le confessioni della Caldonazzo. La situazione è decisamente tesa e niente esclude che questa sera, durante la diretta, Ilary Blasi metterà le due donne a confronto chiamando in causa anche i loro sostenitori. Le divisioni fra i gruppi sono sempre più evidenti. Si sono rivelate tensioni anche all’isola di Sant’Elena dove sono in esilio Elena Prestes e Gian Maria Sainato.

Elena Prestes e Gian Maria Sainato: chi lascerà l’isola?

Elena Prestes e Gian Maria Sainato sono i due naufraghi mandati provvisoriamente in esilio. I due in questi giorni hanno trascorso del tempo insieme e hanno avuto l’opportunità di conoscersi meglio. Uno dei due questa sera dovrà lasciare l’Isola, mentre l’altro sarà raggiunto dal naufrago eliminato al televoto. Nell’ultime ore hanno avuto dei contrasti decisamente molto vivaci. Gian Maria ha confessato alla modella d’aver notato in lei un atteggiamento contradditorio nei confronti del cibo:

“È vero quello che gli altri naufraghi mi avevano detto. Hai un controllo ossessivo sul cibo. Me ne dai e poi me lo togli. Vuoi primeggiare su tutto. Sul totem ho trovato il biglietto io e hai voluto leggere tu. Se tu volevi essere generosa con me non dovevi conteggiare il riso e chiedermi il pomodoro indietro. Tu per un millimetro di ananas fai problemi. Tu non sei generosa a condividere il cibo”. La modella ha ammesso d’essere rimasta male d’alcune sue dichiarazioni.