Isola dei famosi 2023, duro scontro tra Cecchi Paone e Caldonazzo: insulti pesanti

L‘Isola dei famosi 2023 è iniziata da poco meno di una settimana e tra i naufraghi, quest’anno divisi in tre tribù, non sono mancati gli scontri. In un periodo di pacatezza, dove il confronto dovrebbe servire a conoscersi e a comprendere come affrontare le difficoltà del posto, i concorrenti hanno già cominciato a manifestare alcune intolleranze.

Il reality è decisamente duro e impegnativo e mette a dura prova sia il fisico che l’aspetto psicologico dei naufraghi, che tuttavia possono trarre alcune vantaggi da quest’esperienza. A dare spettacolo in questi giorni sono stati Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, entrambi esperti di reality e consapevoli che alcune scene sono mal tollerate in tv.

Ma cos’è successo fra i due vip? Dopo aver consigliato alle Chicas d’allontanarsi dalla rocce perchè presenti dei serpenti, Nathaly si è sentita in dovere di contestare la tesi del divulgatore scientifico a cui ha manifestato una certa incredulità. Ferito nel suo orgoglio di conoscitore della natura il giornalista ha dato della “pescivendola” alla showgirl: “Il serpente ha bisogno di calore e quindi starà fermo vicino alla roccia, non si avvicinerà mai al mare. Porca miseria esiste una cosa che si chiama scienza! Spostatevi voi del suo gruppo più lontano dalle rocce. I serpenti stanno attaccati alle rocce e agli alberi. E io urlo quanto mi pare perché tu stai dicendo delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose. Vattene pescivendola vai. Corinne, vedi tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo.“

Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo: “Pescivendola a chi?”

La reazione della Caldonazzo non si è fatta aspettare, l’ex gieffina che proprio nella casa di Cinecittà ha mostrato il suo caratterino, si è rivolta al giornalista in modo davvero inaspettato segnando in tal modo un triste momento di televisione, che tuttavia ha divertito il pubblico:

“Pescivendola a chi? Pescivendola a chi? Ma come ti permetti a dirmi queste cose, ma ti rendi conto? Questo odia le donne ve lo dico io. Sì questo qui ha un problema con le donne. Mi fai cadere le braccia. Anche meno, questo urlare che sei uno scienziato. Ma tu sei un gran cafone. Mi dai anche della pescivendola. Non ti devi permettere più. Sempre aggressivo. Diciamolo chiaro, Cecchi Paone ha un problema con le donne e punto.“