Chiara Ferragni, nota gioielleria chiosa: “i suoi prodotti svenduti”

Non tira una bella aria a casa Ferragni, Chiara indagata per truffa aggravata per il caso Balocco, mentre Fedez è coinvolto in una polemica da giorni dopo aver mostrato per errore la foto di una persona che credeva essere un suo hater che aveva insultato il figlio Leone, mentre in realtà si trattava di un’altra persona.

Dei due però è Chiara Ferragni ad essere nell’occhio del ciclone, dopo il caso Balocco diversi brand hanno deciso di chiudere gli accordi con l’imprenditrice per paura di ripercussioni reputazionali. E non basta, a finire nel mirino del Codacons è stata anche la collaborazione della Ferragni all’operazione di beneficenza “Oreo”.

L’associazione dei consumatori ha presentato un nuovo esposto all’Autorità per la concorrenza e alla magistratura e un’istanza d’accesso all’azienda dolciaria con l’obiettivo di ottenere tutti i dati sulla campagna di solidarietà avviata con l’influencer.

Inoltre una nota gioielleria del ferrarese avrebbe deciso di chiudere la collaborazione con il brand Ferragni perchè i prodotti non hanno ottenuto i risultati sperati.

Il proprietario dell’attività, intervistato dal Corriere Adriatico, ha spiegato la motivazione dietro la scelta di non rinnovare l’accordo con l’influencer:

“Stiamo svendendo con sconti fino al 50% gli ultimi articoli ma una volta che li avremo terminati non è nelle nostre intenzioni rinnovare l’accordo con il brand Ferragni“.